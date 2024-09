La Farmacia Cooperativa fa festa. E fa ’shopping’ a Le Piazze

Una giornata dedicata al beneserre con corsi in varie discipline sportive negli spazi del centro Commerciale ‘Le Piazze’. È stata una giornata di sport e divertimento quella di ieri per festeggiare la Farmacia Cooperativa di Bologna che ha compiuto un altro importate passo nel suo percorso di crescita e di sviluppo con l’acquisto della totalità delle quote della farmacia ‘Le Piazze’, un traguardo celebrato con la ‘Festa del Benessere’.

Una giornata speciale piena di attività all’insegna del benessere e della salute. Dopo gli allenamenti gratuiti con personal trainer un buffet per brindare insieme a questo nuovo inizio. Al termine, la premiazione del concorso che aveva come primo premio una bicicletta ’Five’ a pedalata assistita oltre a regali e gadget per tutti i partecipanti. Il presidente della Farmacia Cooperativa, Massimo Mota, ha commentato così l’operazione: "Ci auguriamo che con questa nuova acquisizione e con la nostra esperienza ne possa beneficiare tutto il centro commerciale Le Piazze".