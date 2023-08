La farmacia interna dell’ospedale cambia sede

L’amministrazione comunale di San Giovanni in Persiceto segnala uno spostamento di servizi all’interno dell’ospedale Santissimo Salvatore. Recentemente la farmacia per l’erogazione diretta di farmaci che si trova all’interno del nosocomio è stata trasferita dalla palazzina esterna all’interno degli ambulatori al piano terra ai numeri 12 e 13 (ex ambulatori infermieristici). Gli orari di apertura al pubblico sono il lunedì, il martedì ed il giovedì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14 alle 16.