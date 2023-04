La Fattoria del Dono cerca il nuovo gestore

Aperto un bando per la gestione di un complesso rurale donano al Comune di San Lazzaro di Savena, denominato ‘Fattoria del dono’, consistente in 10 ettari di terreno agricolo ed edifici rurali, con corte colonica, situato tra le frazioni Cicogna e Idice ai piedi della collina. A finanziare il recupero del fienile la Regione Emilia Romagna, mettendo a disposizione 700mila euro nell’ambito del Bando Ru, per puntare al riuso dell’immobile attraverso un partenariato con soggetti terzi (Eap – Enti Attuatori Partner) per la sua gestione. L’obiettivo a lungo termine è la creazione di un agri-parco e fattoria di comunità dove sperimentare, anche con valenza dimostrativa e culturale, pratiche di agricoltura sostenibile, orientare a stili di vita alimentari consapevoli, promuovere un’economia locale, fare rete tra comunità, terzo settore e operatori agricoli, attivare processi di inclusione sociale e iniziative di solidarietà.

"L’obiettivo è dare nuova vita a un vecchio podere donato da un cittadino al Comune e creare un agri-parco - sottolinea il sindaco Isabella Conti (nella foto in alto) -. Un luogo dove l’agricoltura sostenibile possa fare da apripista a una nuova economica circolare, dove insegnare ai bambini delle scuole la magia della terra, dalla semina alla nascita di una pianta in base al ciclo delle stagioni. Un posto di inclusione sociale e solidarietà".

Così l’assessore all’Ambiente Beatrice Grasselli: "La fattoria del Dono ha in sé le potenzialità per diventare la ‘campagna dietro casa’ di San Lazzaro: uno spazio pubblico dove poter partecipare anche alle attività agricole e alle esperienze legate alla promozione del cibo sano e dell’alimentazione consapevole. Il bando ha l’obiettivo di individuare attraverso un percorso di co-programmazione e di coprogettazione con le imprese del terzo settore una proposta articolata che possa prevedere una molteplicità di iniziative, che possano dar vita concretamente a un modello dove si attuano i principi di agroecologia, filiera corta, e partecipazione della comunità locale ai processi agricoli".

È stato così avviato un procedimento di co-programmazione teso a elaborare un progetto condiviso di agricoltura sociale partecipata per la Rigenerazione e gestione del complesso rurale e dei terreni agricoli, oggetto di donazione: scadenza del bando 26 aprile. Tutte le info sono reperibili sul sito www.comune.sanlazzaro.bo.it.

Zoe Pederzini