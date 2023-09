La Fattoria Zivieri... al Massimo Un premio alle impese innovative

di Gabriele Mignardi

Esordio col tutto esaurito per ‘Zivieri... al Massimo’, l’edizione numero tredici, riveduta e tornata in quota appenninica, della manifestazione gastronomica che ieri ha portato alla Fattoria Zivieri alle Lagune di Sasso Marconi più di 600 persone provenienti da tutto il nord Italia, per gustare uno dei cinque menù di grandi cuochi abbinati con vini d’eccellenza. Una nuova tradizione che per il secondo anno consecutivo approda negli spazi naturali alle Lagune, tra boschi, calanchi, paesaggi appenninici, botteghe artigiane e allevamenti, con l’ambizioso obiettivo di raccontare, in modo non convenzionale, una tradizione enogastronomica ormai consolidata, frutto di una filosofia professionale e di vita, basata sull’etica del benessere animale, del rispetto per l’ambiente, della bellezza della natura.

Così dalle 12 e fino a sera con la complicità di una giornata di sole e di un paesaggio incontaminato, gli chef Edoardo Grassi, Massimiliano Poggi, Francesco Manograsso, Caterina Malaguti, Riccardo Forapani, Fabio Fiore, Riccardo Cecchetti, Matteo Aloe, Andrea Aureli, Serra, Elmi, Cavalli, Massimo Bena, e Alberto Bettini, tutti amici di Massimo, Adua e Graziano, hanno proposto i loro piatti serviti in diretta in un grande ristorante all’aria aperta al quale non è mancata la collaborazione dell’istituto alberghiero Veronelli. Al centro della scena il palco dove Aldo Zivieri ha dato il benvenuto agli ospiti prima di passare il microfono ad Alessandro Bonan di Sky, che ha narrato in modo suggestivo la storia della famiglia Zivieri, intrecciandola e mettendola a confronto con personaggi e momenti sportivi. E poi la musica e lo spettacolo con il maestro Fio Zanotti e la voce di Daniela Galli. Nel pomeriggio, grazie al sostegno di Emilbanca e Ascom, la cerimonia di consegna del premio Massimo Zivieri per l’innovazione, la passione e la professionalità a due imprese ‘under 40’. Una con sede in città: la Whites snc di Valentina Marino e Serena Silvestri, un negozio si abbigliamento al dettaglio di biancheria per la casa condotte dalle due mamme, che hanno ricevuto l’assegno da mille euro dal presidente Confcommercio Enrico Postacchini. L’altra impresa premiata e presentata dal direttore Giancarlo Tonelli per conto del gruppo giovani di Confcommercio è la Distilleria Savorini 1835 con sede a San Giovanni in Persiceto, rifondata da Lorenzo Garagnani e Francesco Maria Aleotti. Per loro il premio consegnato dal presidente Emil Banca Gian Luca Galletti.