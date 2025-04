La favola degli Twenty One Pilots

Vengono da Columbus, Ohio e, sin dal loro esordio nel 2009, hanno scelto il linguaggio del pop per mescolare suoni che provengono dal rock, dal punk e dall’hip hop per creare una miscela accattivante, specie dal vivo, che ha velocemente conquistato il mercato della musica giovanile internazionale. I Twenty One Pilots, il duo composto dal multi strumentista Tyler Joseph e dal batterista Josh Dun arrivano questa sera alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (ore 21) per presentare il loro ultimo album Clancy. Si tratta, come è nelle abitudini del gruppo di un disco ‘concept’, che conclude una saga durata dieci anni e iniziata nel 2015 con Blurryface, dove si racconta di un mondo immaginario, futuribile e distopico, che fa da sfondo alle avventure dell’eroe nato dalla fantasia del duo, Clancy, appunto. L’opera narra il ritorno a casa del protagonista di questa lunga vicenda, itinerario anche all’interno di se stesso, che lo porterà al confronto definitivo con il suo storico nemico, Blurryface. Un viaggio di scoperta della propria personalità, che sarà scandito da una lotta per la sopravvivenza, accompagnata dalle canzoni del gruppo. Che, per l’occasione ha esaltato il suo versante oscuro, meditativo, utilizzando una elettronica a tratti cupa, solcata dalle distorsioni elettriche del rock, per far sentire l’ascoltatore protagonista di questa epopea le cui sorti sono in bilico sino al capitolo finale. I ritmi sono ossessivi, per diluirsi mentre Clancy riscopre le sue qualità e trova le forze per andare avanti, mentre la musica diventa armonia e gli strumenti digitali riproducono ambienti che si rivelano meno inospitali, più accoglienti. Preludio a nuova era dove la quotidianità sarà libera dai condizionamenti.

Una favola utopistica, che ricorda, per la maniera di affrontare questi temi, il lavoro dei gruppi, in particolare inglesi, del cosiddetto ‘progressive rock’ dei primi anni ’70, che proponeva scenari fantastici, la cui suggestione era amplificata da una via barocca al pop. Qui, però, tutto è più lancinante, metallico, forse più vicino alle suggestioni di The Wall dei Pink Floyd, ma con approccio ancora più disadorno. Per i Twenty One Pilots, Clancy è la conclusione di un viaggio, e regala una forte sensazione di libertà e di rinascita, che porterà il gruppo americano a esplorare, adesso, orizzonti nuovi, che sicuramente verranno anticipati nel concerto bolognese, oltre all’esecuzione delle canzoni del disco. Dance music, synth pop, punk, tutto viene riletto, miscelato, sovrapposto da Tyler Joseph e Josh Dun, che hanno comunque assicurato che questa è soltanto la fine di una fase della carriera della formazione. Adesso ne inizia una nuova. In occasione del concerto sarà attiva la linea Tper 975, con un collegamento diretto tra la Stazione Centrale di Bologna e la Unipol Arena, con corse ogni 15 minuti dalle 17alle 20. Al ritorno i bus partiranno da Via Antonio De Curtis.

Pierfrancesco Pacoda