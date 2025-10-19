La favola scritta con Zuppi: "A lezione degli animali"

È una sera di dicembre, è già buio. Sulle colline a ridosso di una grande città, un piccolo lupo si sveglia prima del branco e si incanta a guardare scendere dal cielo qualcosa di bianco che non conosce. Quello per lui è un richiamo, un invito all’avventura: scappa e corre dove i prati diventano strade, i lampioni alberi e i cespugli case. Questo è un assaggio del libro "È come la neve. Una piccola storia d’amore" scritto da Cristina Petit e Matteo Maria Zuppi per Solferino, dove Bologna è molto presente nell’evocazione architettonica. La presentazione sarà domani alle 17 alla Feltrinelli di piazza Ravegnana, alla presenza degli autori che dialogheranno con Piero Di Domenico.

Cristina Petit, come è stato pensato questo libro che si presenta come la perfetta favola di Natale? "È un racconto, una favola, una storia senza tempo e senza un pubblico definito, un libro per tutti, un po’ come ’Il Piccolo Principe’, l’editore ci ha proprio chiesto di scrivere una storia al di là di qualsiasi categoria. L’ambientazione invece è legata alla neve, perché deve portare alla mente l’inverno e il Natale, ed è comunque un soggetto a me caro".

Come nasce la collaborazione con il cardinale Zuppi? "È stato proprio l’editore a chiederci di pensare a una storia insieme. Don Matteo lo conosco da tempi non sospetti e dall’ambiente scoutistico, contesto che avvicina subito le persone, senza barriere. Così quando presentai ’A casa di donna Mussolini’ nel 2023 a Bologna, gli chiesi se avesse voluto essere presente, trattando una storia vera di ebrei che vengono aiutati da uomini di chiesa, mi interessava il suo sguardo. Lui venne. Questa volta invece saremo insieme a parlare di questo libro che è stata davvero una bella sfida".

Come avete lavorato? "Abbiamo avuto tanti scambi preziosi che si sono intrecciati. Solitamente quando io penso a una storia, parto dalle immagini e quindi ho subito visualizzato questo lupetto che scendeva dai colli bolognesi in città, anche se poi nel libro non è mai specificata la geografia. Gli ho raccontato questa suggestione del lupetto che incontra la picciona Livia e a lui è piaciuta molto. Abbiamo deciso quali dovessero essere le tematiche e i valori da fare emergere, poi siamo partiti. Ogni incontro con don Matteo, che è impegnatissimo, è stato pieno di chiacchiere da cui uscivano aneddoti, scintille, che abbiamo utilizzato nella scrittura, c’era una grande magia. Del resto lui è uno che ama conoscere l’altro, il suo vissuto, la sua famiglia. Quanto ci siamo persi a parlare delle nostre storie personali".

Cosa spera possa trasmettere questa favola? "Spero che nei personaggi sia entrato di riflesso quello che noi sentiamo forte in questi tempi così difficili e ribaltati. Quando ci sono degli animali che parlano, la realtà di noi umani sembra lontana: speriamo che l’umanizzazione dei due animali indifesi arrivi anche agli adulti, a chi non è abituato a personaggi così. Questo libro è un invito a riconnettersi con la parte nostra più buona, all’amore universale, non legato a una religione. Siamo partiti proprio pensando a questo grande abbraccio rivolto a tutti".