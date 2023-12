La favola vera di Adriana Lodi

’Adriana Lodi: raccontami una favola vera’ è lo spettacolo che va in scena stasera alle 21, al teatro del Baraccano e domani sempre alle 21, al teatro di Medicina.

Lo spettacolo è incentrato sulla figura di Adriana Lodi, ed è promosso dall’Associazione Youkali APS, nell’ambito di Stra900ER, per raccontare le donne del nostro territorio. Adriana Lodi, nella sua autobiografia, racconta la sua lunga e appassionante attività politica tra Bologna e Roma, le lotte sindacali e l’attività legislativa per affermare i diritti delle donne, dei minori e dei cittadini. Lo spettacolo sarà preceduto, alle 20,30, da una presentazione a cura di Laura Branca che ne ha curato la drammaturgia. La regia è di Simona Sagone, che è anche in scena con Sara Graci, mentre la musica è affidata a Davide Fasulo.