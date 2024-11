La febbre del Kinki: in pista per una notte

C’è una scritta al neon all’ingresso della pista da ballo. Illumina i volti dei ragazzi degli anni Ottanta. ’Kinki’, si legge, tutto maiuscolo. Si infrange sulle paillettes e crea quell’effetto stroboscopico delle sfere specchiate. Dà il benvenuto, forse il bentrovato, a chi, di quella famiglia, ha fatto parte per una vita.

Questa volta, però, al Dumbo, la festa è più di un party, perché si girano le riprese che verranno utilizzate all’interno del documentario ’Kinki - The secrets of the dancefloor’, prodotto da Rco productions e diretto da Lorenzo Miglioli. Uscirà l’anno prossimo, per i cinquant’anni del mitico club.

"Sono arrivati da tutta Italia gli amici storici – dice Micaela Zanni, che ha guidato il Kinki negli ultimi 34 anni, fino al 2018, quando chiuse – Desenzano del Garda, Milano, Verona". Proprio come negli anni d’oro, per rivivere quella che Zanni riesce a spiegarsi come "un’alchimia: la qualità della musica, la bellezza e la diversità delle persone che lo frequentavano lo rendevano un luogo magico – dice –. Qui è nata la ’club culture in Italia, qui si è diffusa l’house music’".

Per quattro ore, sabato notte, ltj experience, al secolo Luca Trevisi, ha suonato riportando nel club artisti e frequentatori, tra questi anche Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, a titolo puramente... nostalgico.

Trevisi è tra i dj e i produttori più importanti della scena musicale attuale e ha curato anche la colonna sonora del film, che ripercorre la storia del locale a partire dalla fine degli anni Ottanta, quando la città, grazie al Kinki, era un posto più "trasgressivo e d’avanguardia".

In qualche modo, per il regista Lorenzo Miglioli, al Kinki si faceva anche politica: "Il locale era inclusivo, non esistevano caste economiche. Quando ci entravi eri semplicmente te stesso. Immagino che varcare la soglia del tempio dell’Oracolo di Delphi, con la scritta ’conosci te stesso’, fosse uguale: si imparava a conoscersi. Era come entrare in una bolla del futuro".

La musica sfuma intorno alle 2 di notte, quando si accendono le prime luci, sintomo della serata che volge al termine.

"Eravamo abituati ad andare avanti fino alle cinque o alle sei della mattina. Lavoravamo al Kinki, noi...", rivendicano orgogliosi Cindy e Fabrizio (nella foto). Lei cassiera, lui "non posso mica dire tutto quello che facevo", scherza.

Se si chiede loro una fotografia, conservata tra i ricordi, rispondono: "Pensate a un locale inebriante, divertente, inclusivo. Ma declinate tutto al passato, a 30 anni fa, quando essere gay era un problema, essere trans era qualcosa da nascondere. Ecco, al Kinki no, era diverso perché accoglieva tutti".