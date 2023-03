La Fegatella dimenticata da tutti Il Comitato sferza il Comune: "Per la fonte non ci sono progetti"

"Un anno è passato, ma dei lavori di miglioria alla piccola fonte e di restauro di quella storica, neppure l’ombra". Non nasconde la propria delusione Giovanni Bellosi, fondatore del Comitato gli "Amici della Fonte Fegatella", che ormai da molti lustri presidia la fonte per scongiurare sprechi. Un ruolo di ‘sentinella’ ma anche di sprone all’amministrazione comunale con la quale proprio un anno fa si svolse un incontro per affrontare il tema della nuova fonte, quella che si trova nel parco del lungo Sillaro, e delle modifiche necessarie per renderla più fruibile. "Ci venne esposto un progetto che sarebbe stato finanziato da una ditta (dunque non a spese del Comune, ma sotto forma di donazione) che includeva l’innalzamento dei rubinetti, un muretto sottostante più alto per poggiare più agevolmente le bottiglie da riempire e una caditoia più ampia e adeguata". Proprio la caditoia continua ad essere un problema. "Non è sufficiente e così la pavimentazione si allaga, complici anche foglie che la intasano di continuo". Per evitare in parte la problematica, il Comitato continua da anni a ‘sponsorizzare’ una tettoia "utile come riparo d’inverno e d’estate e per evitare la caduta delle foglie", ma su questo il niet del Comune è stato sempre perentorio per ragioni paesaggistiche. Sono invece legati alla costante e irrefrenabile decadenza i problemi della storica Fonte Fegatella, che fa brutta mostra di sé da almeno un paio di lustri.