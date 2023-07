La felicità agrodolce di Molari "La vera festa quando sarai qui"

Il mondo accademico è in fermento per il traguardo raggiunto da Patrick Zaki, proclamato dottore dal rettore dell’Alma Mater Giovanni Molari. In piedi, retti di fronte al collegamento online dall’Egitto, il corpo docenti della commissione di laurea si è stretto in un forte applauso, rispettoso e composto, per celebrare, a distanza, la laurea dello studente egiziano. E in questo momento le parole sono superflue, a parlare sono i volti commossi e felici dei professori e del rettore, che con appelli e manifestazioni hanno sempre lavorato per tenere alta l’attenzione sul caso. "È stato un percorso difficile, oggi siamo molto felici – commenta il rettore Molari –. Ma la vera festa la faremo quando ti potremo abbracciare a Bologna", continua rivolgendosi a Zaki. Dopo la proclamazione, il rettore mostra la sua soddisfazione. "Si conclude un percorso tortuoso, a volte difficile e doloroso – dice Molari –, ma oggi è una giornata bella perché Patrick ha concluso questo percorso di laurea, sperando di poterlo abbracciare il prima possibile. Mi ha colpito la sua attenzione e la sua riconoscenza: il percorso l’abbiamo seguito insieme, in allineamento. È una persona che ha posto l’attenzione sui diritti umani. Come Università, abbiamo sempre seguito il caso, tenendo viva l’attenzione: è il nostro compito. Speriamo che la vicenda giudiziaria si concluda nel minor tempo possibile". "La tesi è l’argomento del percorso di studi che ha seguito, quindi è una parte conclusiva di un percorso che ha portato avanti con impegno e dedizione", conclude Molari.

La professoressa Rita Monticelli, coordinatrice del Master Gemma, anche relatrice della tesi in impegno pubblico, media e giornalismo, a stento trattiene l’emozione. Le lacrime le rigano il volto, soprattutto nel momento dei ringraziamenti di Patrick Zaki, che da sempre la considera sua mentore accademica. "Si tratta di una tesi fatta con passione, molto teorica sull’evoluzione dei media – spiega Monticelli, docente che ha sempre seguito Patrick Zaki nei suoi studi a Unibo –. È una ricerca seria, competente che ci ha dato molta soddisfazione. Ha usufruito totalmente degli studi Gemma, siamo molto contenti del percorso. Avremmo voluto averlo qui, ma speriamo che continuando gli studi potrà farlo da libero, con noi o con chi vorrà. Lo diciamo per lui e per tutti quelli nella sua condizione". "Siamo contenti – termina Monticelli –. Patrick fa vedere a tutti come lo studio lo abbia sostenuto, è un bel messaggio: gli studi e le culture diverse possono aiutare nella vita".

A celebrare il traguardo di Zaki, molti volti politici e istituzionali, che si sono espressi sulla vicenda, portando avanti anche sui social una campagna di sensibilizzazione sulla vicenda. "Sono ore di festa perché sono felice per il dottor Patrick Zaki – afferma Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia –. Ma tra poco torna a essere l’imputato di un processo assurdo. Avrebbe voluto laurearsi in presenza, gli è stato detto no, questo fa parte della persecuzione giudiziaria a cui è sottoposto. Speriamo che l’udienza del 18 luglio si concluda positivamente: lui ha dimostrato una grande resistenza, sono orgoglioso di essergli vicino". In collegamento telematico, anche il sindaco Matteo Lepore: "Presto vogliamo riabbracciare Patrick, portandolo a Bologna". In seconda fila, la consigliera Simona Lembi e la vicesindaca Emily Clancy, con Emma Petitti dell’assemblea legislativa e l’attore Alessandro Bergonzoni: "C’è uno squarcio di sole – dice –. In 60 mila persone sono in una situazione simile. È tutto collegato, giustizia, istruzione, scuola, libertà, arte, cultura: è importante rispondere a questi silenziatori con la cultura".

Mariateresa Mastromarino