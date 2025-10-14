La ferramenta che insegnò a tutti il ’fai da te’

Tra le tante novità d’avanguardia che i cittadini bolognesi hanno potuto sperimentare c’è stata dagli anni Venti ai Settanta, anche quella del ’fai da te’, che in Italia arrivò solo con le ferramenta marchiate Morassutti. Una catena nata a Padova, che in tutta la penisola impiegava 1250 dipendenti e contava 7 depositi e 27 filiali e che trasformò il concetto di ferramenta tradizionale in un vero centro fai da te, di grande metratura e orientato ad un libero servizio assistito: ad un certo punto lanciò anche un ’hobby kit Morassutti-Black & Decker’ e chissà se ancora qualcuno sotto le Due Torri lo possiede.

A Bologna sbarcò attorno al 1926 in via Indipendenza e lì restò fino al 1973, quando il marchio venne venduto. Contemporaneamente la ditta aveva un secondo negozio in via dei Mille – in totale gestiva circa 150 dipendenti – e un deposito a Porta Zamboni. È proprio il caso di dire altri tempi, altra Bologna. Ma quello spirito imprenditoriale e quei negozi che rivoluzionarono le abitudini dei bolognesi e degli italiani rivivono oggi nel documentario ’Memorabilia. Una storia di famiglia’ di Giovanni E. Morassutti, padovano, 40 anni, bisnipote di Federico Morassutti, fratello di quel Paolo che fece l’innovazione del bricolage e dell’hobbistica italiana.

"Mentre lavoravamo al film – racconta Morassutti, che ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo del cinema come attore grazie alla sua formazione all’Actors Studio di New York – ho trovato delle vecchie registrazioni su nastri a bobine che ho digitalizzato e inserito nella versione finale del documentario dove c’era anche un corso di formazione per i dipendenti della ditta a Bologna. È stato come immergersi in un mondo di altri tempi. Ogni impiegato aveva un accento diverso: dal veneto al napoletano, dal romano al genovese e ovviamente non poteva mancare il bolognese". E prosegue: "La famiglia che si era creata all’interno della ditta sembrava non tenesse conto dei confini e la creazione di una compagnia teatrale che venne in tour anche al Dehon, come testimonia una locandina del 1970, ha contribuito come collante identitario". E chiosa: "Uno dei miei desideri più grandi è di portare il film, che stiamo iscrivendo ai festival, nei cinema delle città che ospitavano le filiali, tra cui Bologna, così che questa memoria possa tornare a chi l’ha vissuta".

Benedetta Cucci