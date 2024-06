La festa a passo d’uomo che riunisce l’Appennino

La via della Lana e della Seta festeggia il suo sesto compleanno, con un weekend di passeggiate, concerti con ospiti d’eccezione, mostre, ed enogastronomia sul confine dell’appennino tosco-emiliano: i Comuni coinvolti sono infatti Castglione dei Pepoli e il toscano Vernio con il paese di Montepiano.

Si inizia dunque domani alle 10.30 con l’ormai ‘classica’ passeggiata con concerto guidata da Vito Paticchia, ideatore della Via della Lana e della Seta, sull’itinerario da Castiglione dei Pepoli al Lago Brasimone, dove si esibiranno Maurizio Geri e Claudio Carboni. Parallelamente si parte anche alle 10 da Montepiano, con un cammino verso Castiglione. Una via che ad oggi attira moltissimi camminatori e turisti, nonostante le difficoltà dell’alluvione che si sono presentate l’anno scorso: "Lo stato di salute dei sentieri è ottimo, grazie alla collaborazione tra le sezioni Cai di Prato e Bologna. Inoltre è utilissima anche l’applicazione Walkplus, con la quale riusciamo a fornire e ricevere segnalazioni in tempo reale di eventuali frane o lavori in corso", spiega Vito Paticchia, che poi sottolinea anche l’importanza delle radici storiche del cammino: "Il nome stesso rappresenta le nostre origini. Nel dopoguerra gli abitanti di questi territori sono sopravvissuti lavorando nelle fabbriche tessili del pratese". Territori ricchi di cultura dunque, che in queste due giornate di festeggiamenti coinvolgono i partecipanti con ospiti celebri come i Funk Off, prima marchin’ band italiana che domani alle 18 sarà in parata per le vie di Castiglione dei Pepoli, in collaborazione con il festival ‘Crinali’.

Non solo, a Montepiano partirà alle 17.30 una passeggiata serale verso la festa medievale di Luciana, mentre il giorno dopo si potrà partecipare alla "Sound Walk", passeggiata sensoriale dove immergere i piedi nelle acque del fiume mentre si ascoltano le note di Stefano Zorzanello. Non mancheranno i laboratori e le attività per i bambini, e a fare da veri protagonisti del weekend saranno il cibo e vino del territorio: nella piazza di Castiglione ci saranno ‘Le Cucine della Via’: " I ristoratori e le associazioni locali scendono in piazza in modalità street food, con un ticket acquistabile alla cassa della festa dal costo di sei euro, col quale si potranno assaggiare diverse pietanze", racconta Elga Teglia, coordinatrice del tavolo della Via della Lana e della Seta. Quest’anno inoltre , solo domenica, data la concomitanza con il Tour de France, ci sarà la possibilità di raggiungere la festa con il City Red Bus, in partenza dalla stazione di Bologna alle 8.45, che poi fornirà un servizio di navetta gratuita tra Castiglione e Montepiano. Tutte le informazioni dettagliate si possono consultare sul sito www.viadellalanaedellaseta.com/festa

Alice Pavarotti