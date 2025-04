La festa al Pratello. A migliaia in strada. La rabbia dei residenti: "Fiumi d’alcol e incivili"

Alle 20 spaccate i bar di via del Pratello iniziano a tirare giù le serrande. Tempo di percorrere l’intera strada e ogni locale ha chiuso. I ragazzi e le ragazze che nel pomeriggio hanno affollato via del Pratello iniziano pian piano ad andarsene. L’ottantesimo anniversario della Liberazione è terminato. Un altro 25 aprile a Bologna è stato celebrato. Anche quest’anno, in quello che il governo chiedeva fosse "sobrio". Tanto che alcune città in giro per l’Italia hanno annullato gli eventi. Ma invece a Bologna non sono mancati striscioni, appelli, bandiere delle pace e ricordi dei partigiani. Così come ci sono state le bandiere della Palestina. Ma anche l’alcool e la musica hanno fatto la loro parte, infastidendo i residenti, soprattutto nelle vie vicine. Ma come richiesto dal Comune con un’ordinanza firmata dal sindaco Matteo Lepore i locali alle 20 hanno smesso di somministrare bevande. Così come alle 20.30 hanno chiuso i battenti.

Ma la giornata del 25 aprile è iniziata alle 10.30, quando all’angolo Roberto Mastai, all’incrocio tra via Pietralata e via del Pratello, con la posa della corona ai caduti del Pratello. Poi, dalle 11, sono state diverse le attività tra piazza San Rocco, piazza San Francesco e via del Pratello. Tante le esposizioni artigianali, così come i banchetti con magliette e slogan promozionali per attività culturali. "Sgomberate le poltrone", "Dovere di R’esistere" e "Sarà sempre autogestita come la resistenza" recitano i drappi esposti in via del Pratello dagli organizzatori di Pratello R’esiste. Un modo per ribadire quanto detto giorni fa, ovvero: "Noi non stiamo zitti". Spazio a dibattiti, laboratori, aree tematiche e mostre, con la presenza, sin dalle prime ore, di tante famiglie e bambini. A corredo delle celebrazioni ecco le bandiere della pace, della Palestina e anche dei Paesi Baschi da un balcone. E poi uno striscione con scritto ’Io sto con Villa Paradiso’, centro sociale che da diversi mesi è senza una casa.

Nel pomeriggio, dalle 15 in poi, via del Pratello si è riempita di giovani. Tanta musica in via Santa Croce nella zona U con via San Valentino e via San Rocco. Sono arrivati anche i tanti protagonisti, oltre 2000, del corteo contro il riarmo: ragazzi e ragazze partiti da piazza dell’Unità, in Bolognina. Tutti uniti nell’entusiasmo della folla. Con anche qualche riferimento, dal palco all’angolo con via Calari, alla "sobrietà" richiesta dal governo. "Fuori la guerra dalla storia", "L’antifascismo è lotta di classe" appare negli striscioni di via Pietralata. C’era anche +Europa a distribuire i volantini sul referendum per la cittadinanza dell’8 e 9 giugno. Ogni accesso è stato presidiato per i controlli, per far sì che non entrassero bottiglie di vetro. Anche l’assessore alla Sicurezza Matilde Madrid intorno alle 20 era in piazza San Francesco.

Il Comitato residenti Pratello si è però detto stanco di tutta questa situazione, attaccando: "È disumano che da 17 anni i residenti dell’area del Pratello debbano subire un rave sotto le loro finestre. Siamo stati sottoposti a 10 ore di 80/90 decibel senza tregua. Ci sono anziani e malati nell’area che hanno subito tutto ciò ma di cui evidentemente a nessuno importa nulla, né all’amministrazione comunale né a chi da questa giornata incassa euro fitti. Abbiamo dovuto assistere alla solita massa che espleta i propri bisogni in strada davanti a tutti in via San Rocco. Troppa gente, troppa birra e vino, troppi ubriachi e troppo pochi i bagni chimici. Per non parlare delle montagne di rifiuti che ricoprono tutta l’area. Questa non è più Bologna la rossa, Bologna dei diritti, Bologna dell’accoglienza. È Bologna dei Dritti: dei furbi, dei gestori, di eventi camuffati da attivisti. È la città dove si predica l’uguaglianza ma si pratica il privilegio".