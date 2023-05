La festa anni ’60 per raccogliere fondi per gli alluvionati

In momenti terribili come quelli che stiamo passando, si possono vivere istanti di allegria nella consapevolezza che si sta facendo, con una donazione, della beneficenza ben mirata. È quello che è successo l’altra sera per ’Una notte… da sBallo’ evento realizzato da Veronica Sassoli de Bianchi e Gianmarco Rocco di Torrepadula con l’Associazione Amici della Fondazione Hospice Serágnoli alla Sala Paradiso di San Lazzaro di Savena, il cui ricavato andrà metà all’Hospice e metà a favore della ricostruzione dei Paesi alluvionati della Romagna. La serata a tema ‘Anni ‘60’ ha avuto un grande successo di partecipanti che, vestiti molto scherzosamente, si sono identificati con lo stile dei tempi passati. La musica coinvolgente ha trascinato gli ospiti nei balli di moda allora. Non solo: gruppi di professionisti, invitati da Vittoria Cappelli, si sono esibiti in fantastiche performances. A conclusione, una giuria composta anche da Cecilia Matteucci ha premiato i partecipanti vestiti in modo più originale.

Altro evento di beneficenza sarà poi il Gran Galà dei Lions e della Croce rossa, sabato 10 giugno alle 19.30 all’hotel Savoia Regency. Il ricavato dell’evento di Cri e Lions Clubs International Foundation andrà agli alluvionati della nostra regione.