La Festa dei lavoratori in piazza Massarenti con le Organizzazioni operaie autonome

Le Organizzazioni operaie autonome, storico sindacato molinellese aderente alla Uil, prepara una giornata di festa e di mobililtazione per il 1° Maggio. Alle 10.45 in piazza Massarenti è in programma il concerto della Banda giovanile di Molinella diretta dal maestro Matteo Forlani a cui seguirà, alle 11.15, il comizio del segretario generale Enea Giacomello (nella foto) e di Fabrizio Rovatti, presidente della Fondazione Giuseppe Massarenti e Anselmo Martoni. Sono previsti anche diversi eventi di contorno. Alle 9 ai Laghetti di Molinella si disputa il Memorial Bernardi. Alle 9.30, con ritrovo in piazza Massarenti, partirà la 3ª pedalata storica per le vie del paese nel 50° anniversariop della scomparsa di Gino Gabusi, con un percorso di circa 10 chilometri e sosta alla coop agricola Massarenti. Nella sala riunioni della stessa cooperativa, alle 16 si apre la mostra storico-fotografica dedicata a Gino Gabusi e alle 16.30 il 21° concorso di pittura estemporanea.