La festa del 25 aprile In piazza Bernini e Bignami: applausi e niente fischi Contestato solo La Russa

di Rosalba Carbutti

"È importante essere qui insieme". Lo dice Matteo Lepore in piazza Nettuno per le celebrazioni del 25 aprile. E, in effetti, quell’"insieme" questa volta significa avere in piazza anche i rappresentanti del governo, dalla ministra dell’Università, la forzista Anna Maria Bernini (che era attesa), al viceministro Galeazzo Bignami, di Fratelli d’Italia, arrivato a sorpresa. "Sentiti ringraziamenti" accolti anche dalla piazza gremita, con un applauso. La ‘pacificazione’ è davvero possibile, almeno a Bologna? Contestazioni all’indirizzo dei presenti non sono arrivate, giusto qualche fischio al presidente del Senato Ignazio La Russa e un cartello rosso con la scritta "vile fascista", "dimissioni subito".

Per il resto, la commemorazione è filata liscia. Con Bignami – in piedi accanto all’ex premier Romano Prodi e a Bernini – che spiega così il significato della sua presenza: "Credo che il 25 aprile sia una data importante perché è stata uno spartiacque che ha costituito la fine della guerra, dell’occupazione nazista, dal Ventennio fascista, delle infami leggi razziali".

Non è mancato qualche applauso, composto, dagli esponenti del centrodestra soprattutto alla parola "libertà" e quando è stato citato il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ringraziato sia dal sindaco che dal governatore Stefano Bonaccini e dalla presidente dell’Anpi di Bologna, Anna Cocchi. Tutti e tre, dal palco, hanno comunque usato parole chiare, chiarissime: "La Costituzione è antifascista". Il destinatario è sempre La Russa che, giorni fa, ha affermato che "l’antifascismo non è nella Costituzione".

Ad aprire le danze è Lepore: "La memoria è il nostro orgoglio e la difendiamo contro attacchi palesi o nascosti dietro a un velo di revisionismo e ipocrisia. L’antifascismo deve combattere i nuovi fascismi", dice – diretto – il sindaco. Che aggiunge come "l’antifascismo di oggi dovrebbe guardare con attenzione al riemergere del razzismo, alle violenze sui migranti, a scelte politiche vicine a quelle del presidente ungherese Orbàn in tema di natalità. Di questo si alimentano i nuovi fascismi. Di odio, patriarcato e sopraffazione". Parole che la piazza, tra cittadini, partigiani con il fazzoletto dell’Anpi e alcuni consiglieri comunali e regionali del Pd, condivide con un caloroso applauso.

Incisivo l’intervento del governatore dell’Emilia Romagna e presidente del Pd, Bonaccini: "Abbiamo bisogno che questa sia davvero la festa di tutti gli italiani. Ed è inutile cercare la parola ‘antifascismo’ nella Costituzione, la Costituzione è di per sé antifascista", il messaggio spedito a La Russa nel 78esimo anniversario della Liberazione. "L’antifascismo oggi in Italia non è purtroppo patrimonio condiviso da tutti. Abbiamo sperato che lo diventasse e siamo un po’ delusi in questo senso", dice il presidente emerito della Corte Costituzionale, Giovanni Maria Flick.

La presidente dell’Anpi, Cocchi, commenta le parole della premier Giorgia Meloni che ha parlato di "incompatibilità con nostalgie fasciste", invitando alla concordia sul 25 aprile: "Non è mai troppo tardi per ravvedersi. I ravvedimenti si accolgono. La presenza dei rappresentanti del governo è un bel segnale. Questa è la piazza di tutti. Ma la premier deve riconoscere che la nostra Costituzione è antifascista", il senso del suo intervento dal palco, mentre le cadono i garofani tricolori. A raccoglierli, il meloniano Bignami. E mentre poco dopo la piazza intona la consueta ’Bella ciao’, il viceministro di Fd’I, a pochi passi dal banchetto dell’Anpi con le magliette con la scritta ’Resistere’, parla della Liberazione: "La possibilità che venga ricordata fa parte del patrimonio di libertà e democrazia di cui oggi ci gioviamo grazie al sacrificio di tanti uomini e donne".

Fair play in risposta alle parole di Lepore e Bonaccini che non hanno lesinato attacchi al governo: "Un loro autorevole punto di vista. Questa Repubblica è fortunatamente la sede in cui le opinioni di tutti possono essere accolte, evidentemente entro certi limiti che però oggi non credo che in questa occasione siano stati intaccati", conclude Bignami.

Inviti all’unità anche dalla ministra Bernini: "Il 25 aprile è la festa di tutti. Non deve avere colori politici, ma solo i colori della bandiera italiana". In piazza anche diversi consiglieri di opposizione da Francesco Sassone (Fd’I) ai leghisti Giulio Venturi e Matteo Di Benedetto.