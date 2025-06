La Festa del Giardino sul fiume. Pulizia delle sponde e laboratori

Una giornata di pulizia della sponda destra del Reno, di laboratori di ceramica, spettacoli di burattini, concerti e musiche da ballo. Ritorna oggi la Festa del Giardino sul Fiume nell’area verde della zona Canale di Casalecchio che, dalla mattina a tarda ora, si srotolerà tra il giardino Masi Don Gnocchi e il Parco Fluviale di Romaiville, la sponda del Reno compresa tra il ponte della Porrettana e il Ponte della Pace. "È la seconda edizione di questa festa", rivela Mauro Boris Borrella, animatore dell’associazione Cittadini Attivi X Casalecchio che organizza l’evento assieme alla Bacc (Bottega arte ceramica Casalecchio). La festa si apre in mattinata con la pulizia delle spiagge del Parco di Romainville. Il personale della Copaps li trasformerà in assi adatte a costruire panchine e tavoli, staccionate e gazebo da montare nel parco fluviale. Laboratori di ceramica nel Giardino Masi Don Gnocchi dove alle 17.30 va in scena "Fiabe in cucina", spettacolo del Burattinificio Mangiafoco di Margherita Cennamo.

