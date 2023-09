La Festa del lupo a Castelluccio

Il ritorno del predatore più misterioso e affascinante dell’Appennino è il tema della ’Festa del Lupo 2023’ in programma al Castello Manservisi, a Castelluccio di Porretta Terme, il prossimo 30 settembre. Alle 9.30 verranno inaugurate le mostre ’Nel mondo dei lupi’, collettiva di fotografi e pittori, e ’Presenze silenziose’ del Gruppo grandi carnivori del Cai. Quindi sono in programma gli interventi della zoologa Mia Canestrini, del fotografo naturalista Antonio Iannibelli e del naturalista e guardiaparco Luca Giunti, che parleranno della presenza del lupo in Appennino e delle sue conseguenze sul piano ecologico e sociale.