La festa del Modernissimo. Cortellesi presenta Monicelli

Paola Cortellesi è sicuramente la donna del momento: l’attrice e regista, infatti, ha convinto critica e pubblico con il suo ’C’è ancora domani’, che sta andando alla grande al botteghino. Oggi, alle 16, la Cortellesi sarà ospite al cinema Modernissimo di piazza Re Enzo e presenterà Risate di gioia (1960) di Mario Monicelli. Nella pellicola, Anna Magnani (che Monicelli trasformò in bionda), Totò con il suo vecchio frac, e Ben Gazzara, compagno astuto nell’arte di arrangiarsi. Scintille d’avanspettacolo per una commedia esistenziale. Irresistibile successione di gag e battute, amarissimo: il capolavoro sottostimato di Monicelli. L’evento è sold out.