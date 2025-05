La festa della Santa Croce sulla montagna sacra

E’ stata celebrata, come da tradizione, la festa della Santa Croce al Santuario di Montovolo (nella foto). La ricorrenza religiosa, che si è svolta domenica scorsa, ha segnato anche l’apertura stagionale della Chiesa dedicata a Santa Maria della Consolazione, retta dal parroco di Riola don Augusto Modena. "La celebrazione della Santa Croce, di cui la chiesa di Montovolo custodisce una reliquia – racconta Elisabetta Gentilini, volontaria del santuario – è molto antica. Da essa deriva la consuetudine, un tempo diffusa, di apporre una rudimentale croce di legno negli orti familiari. Come ogni anno è stata celebrata la messa, il parroco ha benedetto le tre vallate del Savena, del Setta e del Reno. La partecipazione è stata buona, anche con i bambini del catechismo della parrocchia di Santa Maria Assunta di Riola che sono venuti al santuario come facevano i loro nonni". Ora chiesa e ristoro saranno aperti tutti i fine settimana dai volontari fino alla fine di settembre.

f. m.