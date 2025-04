La Festa della Storia ritorna tra ospiti e musica

Un viaggio attraverso le diverse narrazioni e prospettive della storia: torna a Bologna la Festa Internazionale della Storia, giunta alla sua ventunesima edizione. Da questo sabato fino al 13 aprile, la città si animerà con un ricco calendario di appuntamenti e ospiti illustri nei suoi luoghi più celebri. Tra i protagonisti di quest’anno ci saranno Alessandro Barbero, Corrado Augias, il cardinale Matteo Zuppi, Michela Ponzani e molti altri, che contribuiranno a riflettere sul tema portante dell’edizione: ’Un’altra storia. Differenti prospettive nel racconto del passato’. Il titolo invita a considerare la storia come un intreccio di voci, senza un unico punto di vista assoluto, un approccio essenziale per comprendere il presente con maggiore consapevolezza.

La manifestazione è organizzata dal Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio (DiPaSt) del Dipartimento di Scienze dell’Educazione ’Giovanni Maria Bertin’, dal Laboratorio Multidisciplinare di Ricerca Storica (LMRS), in collaborazione con l’Università di Bologna, associazioni, scuole e istituzioni. Tantissimi giovani parteciperanno alla Festa, tra cui spicca il Parlamento degli studenti il 10 aprile, dalle 9 alle 12.30 nella Sala del Consiglio Comunale. Qui, oltre 300 bambini delle scuole di ogni ordine e grado racconteranno le loro storie.

Dopo lo stop dell’anno scorso, la manifestazione, la più grande e importante in Europa, torna con un obiettivo chiaro, rappresentato anche dall’illustrazione scelta per questa edizione. "È una terrazza variopinta, un caleidoscopio di colori situato a Tunisi, vicino a Cartagine, per sottolineare che la storia non appartiene solo all’Occidente. È coloratissima, come le voci e le testimonianze che il passato ci ha lasciato in eredità e di cui dobbiamo farci testimoni" spiega Beatrice Borghi, direttrice della Festa. Tra concerti di apertura e di chiusura si susseguiranno più di 100 eventi: tra quelli da non perdere, lunedì alle 19 Alessandro Barbero parlerà di San Francesco al Teatro delle Celebrazioni (evento già sold out), l’8 aprile si discuterà di Geopolitica e intelligenza artificiale con Alessandro Aresu nella sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio, mentre il 9 aprile alla mattina ci sarà un evento dedicato a Matteotti e alle 17 Dodi Battaglia ricorderà Valerio Negrini, fondatore dei Pooh.

Tra gli eventi, anche in questa edizione si assegnerà il Premio internazionale ‘Portico d’Oro’, intitolato al grande storico Jacques Le Goff e giunto alla sua XVIII edizione, a riconoscimento di figure, opere ed iniziative che si siano distinte nella diffusione e nella didattica della storia: quest’anno andrà a Corrado Augias, che interverrà 12 aprile alle 18 in sala Biagi di Salaborsa, mentre il 10 aprile il cardinale Matteo Zuppi riceverà il premio ’Novi Cives: costruttori di cittadinanza’ in Cappella Farnese alle 17.

Non mancheranno approfondimenti su cibo e sport: il 9 aprile si terrà l’incontro ’Il cibo fa storia’ con Alberto Grandi, mentre il convegno ’Bologna e i luoghi dello sport’ avrà luogo nella Piazza Coperta di Salaborsa. Tutti gli eventi, alcuni dei quali si svolgeranno anche in provincia, sono gratuiti e consultabili sul sito ufficiale della manifestazione.