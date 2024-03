La festa delle eccellenze. In centro arriva ’Tipico’

Ritorna domenica, nel centro storico, ‘Tipico’ la manifestazione di strada dedicata ai prodotti tipici, ai sapori di un tempo e all’alto artigianato gastronomico. L’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con Proloco, si terrà, dalle 9 alle 19, in via 2 Agosto nel cuore antico del paese. Sotto i gazebo allestiti si potranno trovare prodotti enogastronomici biologici, anche a chilometro zero, e tanti altri provenienti da diverse regioni d’Italia, gli artigiani che daranno vita a laboratori gastronomici, come quello della Confraternita del borlengo. E ancora saranno preparate le crescentine, sarà cotto il pesce dell’Adriatico, saranno grigliati gli arrosticini. Per non dimenticare le specialità della Toscana e della Puglia, i formaggi nostrani, gli arancini e i cannoli siciliani. A cornice dell’evento non mancheranno i giochi per i bambini.