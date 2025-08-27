La Festa dell’Unità. Al parco Cevenini tra balera, politica e ragù ecco che spunta il tram

Ballato l’anno scorso l’ultimo valzer al Parco Nord, la nuova Festa dell’Unità trasloca al parco Cevenini, in via Biancolelli 41, nel cuore del quartiere Borgo Panigale-Reno. Si parte venerdì 29 agosto e si chiude domenica 21 settembre, con sette ristoranti gestiti da circa 2.500 volontari (gli stessi locali dell’anno scorso, salvo il ristorante ‘Gallo Rosso’ che lascia il posto al vegano ‘Borgo Veg’), ma niente luna park e spazi per la ristorazione privata. Restano i due bar tradizionali, la libreria e lo spazio Red, la ‘piazza Maggiore’ della kermesse Pd. Obiettivo: portare il 60-70% del pubblico del Parco Nord con un incasso di 700mila euro, fa i conti Lele Roveri, storico organizzatore della Festa provinciale dell’Unità.

Qui, nel parco dedicato al ‘Cev’, amministratore e volto molto popolare del Pd bolognese, scomparso nel 2012, il segretario provinciale dem Enrico Di Stasi, con Roveri, già s’immagina di "restare per i prossimi 51 anni", lo stesso tempo in cui la Festa è rimasta al Parco Nord. Una nuova era che guarda alle origini, con una kermesse più piccola "legata alle famiglie, diversa dalle grandi manifestazioni degli anni Novanta", che quest’anno sarà al centro del quartiere, per questo "si eviterà di fare troppo rumore", spiega Roveri.

Non si rinuncerà, però, alla balera – che torna ad avere la sua centralità –, agli spettacoli di liscio, al cabaret (drag queen show e Duilio Pizzocchi) e ai concerti (venerdì apre Andrea Mingardi, domenica l’omaggio a Lucio Dalla, il 19 settembre i Gem Boy). In tutto, 10mila metri quadri allestiti che uguagliano quasi la grandeur del Parco Nord ma su un’area più ridotta. "Non ci saranno i boulevard della vecchia location, ma per questo 80esimo di Festa non ci siamo fatti mancare nulla", dice con un po’ di nostalgia Roveri. Motivo d’orgoglio il numero dei volontari: "Sono gli stessi dell’anno scorso, il nostro partito è vivo", dice Giulia Caciolli, responsabile Organizzazione dem. Tra le curiosità, un murales con il tram sulla parete dello storico ristorante Bertoldo, tempio di tortellini e tagliatelle al ragù. Qui, nella casa della "bolognesità", si è voluto dare un segnale: la sfida delle infrastrutture da ora al 2027 (anno in cui il sindaco Matteo Lepore si gioca il bis alle Comunali) sarà centrale.

Per i dibattiti restano due sale. La prima di nuovo intitolata a Sofia Stefani, la vigilessa di 33 anni uccisa ad Anzola dell’Emilia nel 2024: vicenda per cui è a processo l’ex comandante Giampiero Gualandi. Sofia era un’iscritta del Pd e il processo per la sua morte è in corso: per questo i dem hanno deciso di dedicare lo spazio per due anni consecutivi alla stessa persona. "Vogliamo – precisa Di Stasi – tenere alta l’attenzione sui femminicidi e fare un gesto di vicinanza alla famiglia". Lo spazio centrale della Festa, invece, è dedicato ai “Bambine e bambini vittime del conflitto a Gaza e di tutte le altre guerre”. Perché quanto "sta succedendo a Gaza, in Medio Oriente e in altri scenari di guerra, non va derubricato solo a qualche iniziativa politica", sintetizza Di Stasi. In tutto ci saranno 100 dibattiti con ospiti del campo largo, ma nessun esponente della maggioranza di governo. Sul palco la segretaria Pd Elly Schlein, il presidente Stefano Bonaccini, Matteo Renzi di Italia Viva, Nicola Fratoianni di Avs; per Azione il senatore Marco Lombardo, per i 5 stelle Giulia Sarti. E poi Lepore e il governatore Michele de Pascale, Pier Luigi Bersani, Massimo D’Alema, Roberto Speranza, Lorenzo Guerini, Andrea Orlando e Gianni Cuperlo.

"Parleremo di pace, diritti, lavoro, sanità, ambiente e intelligenza artificiale. Questa festa – conclude Di Stasi – sarà l’occasione per riprendere il pieno contatto con la città, confrontandoci su infrastrutture, ambiente e dialogo con i cittadini".