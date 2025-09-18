La festa dell’Unità. Di Stasi: "Bene gli incassi, siamo già a 700mila euro. E nel 2026 ci allarghiamo"

La mini-festa dell’Unità al parco Cevenini, archiviato il gigantismo del Parco Nord, non senza una certa commozione, porta i primi risultati positivi. Enrico Di Stasi, segretario provinciale dem, fa un primo bilancio: "Manca meno di una settimana alla conclusione della Festa, ma abbiamo già superato l’obiettivo iniziale di 600mila euro di incassi. Al momento siamo a quota 700mila, ma puntiamo a raggiungere gli 800mila se il meteo lo permetterà".

Di Stasi, buona la prima per il parco Cevenini? "Direi di sì. Abbiamo cambiato la sede della nostra festa, ma gli incassi sono andati oltre le previsioni e contiamo di raggiungere le 50mila presenze alla chiusura della kermesse (termina domenica, ndr). Oggi siamo a quota 35-40mila visitatori, ma domani (oggi alle 21, ndr) arriverà la nostra segretaria Elly Schlein e sabato il presidente Stefano Bonaccini, quindi abbiamo le carte vincenti per migliorare ancora dati già positivi".

La scelta di un parco, circondato dai palazzi, a Borgo Panigale, è stata giusta? "Sì. E sarà la nostra ’casa’ anche l’anno prossimo. Ma, in prospettiva, stiamo pensando di ’allargarci’ nel vicino centro sportivo. Una collaborazione che ci permetterà d’integrare i dibattiti con eventi sportivi e magari tornare ad avere tornei e piccoli concerti, come in passato".

La festa, però, resta lontana dalle dimensioni del Parco Nord: questo significa abbandonare l’idea di tornare festa nazionale? "In verità non vediamo ostacoli. La potenza di fuoco di 2.500 volontari ha dimostrato in queste settimane che non abbiamo nulla da invidiare ad altre realtà".

In queste settimane ha tenuto banco il tema della sicurezza, con i botta e risposta tra il ministro Piantedosi e il sindaco Lepore, poi terminati con un’intesa sulla Bolognina. Che cosa ne pensa? "Come segretario Pd sono soddisfatto che, grazie al lavoro comune di amministrazione, forze dell’ordine e governo, siano stati rafforzati i presidi in Bolognina. Ciò dimostra che, quando si affrontano i problemi con serietà, si trovano soluzioni concrete. Il tema della sicurezza noi di centrosinistra l’abbiamo affrontato, dimostrando che non è appannaggio della destra".

In vista delle Comunali 2027 iniziano a muoversi i cosiddetti anti-Lepore. Teme queste ’manovre’? "Il Pd è vicino ai cittadini nei quartieri, nelle zone dei cantieri... L’obiettivo è consolidare l’attuale coalizione e, dove possibile, allargarla a forze disponibili al dialogo, con particolare attenzione al centro. Manca ancora un anno e mezzo alla fine del mandato, ma a differenza di altre volte la coalizione tiene, senza scossoni, grazie anche al lavoro del sindaco e della sua giunta".