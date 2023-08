La Festa dell’Unità si sposta E il Pd perde ancora consensi

La storica Festa dell’Unità si terrà al Parco Nord per l’ultimo anno, dopo mezzo secolo. Il rischio vero è, per come il partito se la sta passando, che ci sia più gente sul palco a fare le solite promesse, che seduta nel parterre ad ascoltare. E allora meglio dirottare altrove, dove i pochi nostalgici sembreranno una moltitudine. Perché se la perdita del consenso non si fermerà, andranno bene anche piazza San Martino o dei Celestini.

Tiziano Dalla Riva