La festa di Aurora: "Ho 103 anni e sto proprio bene"

Un traguardo straordinario. Il 26 novembre Aurora Pasqui ha spento 103 candeline in compagnia della figlia Silvia, dei nipoti Saura, Bruno e Silvano, degli amici ospiti e del personale della struttura di Villa del Sole di Roncobilaccio. Alla festa (nella foto), che ha visto Aurora commossa per tanta attenzione, non hanno voluto mancare i due Sindaci dei Comuni di San Benedetto Val di Sambro, dove Aurora ha vissuto, e di Castiglione dei Pepoli dove ha sede la struttura in cui è ospitata. Aurora, ancora in forma, non ha mancato di riservare qualche battuta, ringraziando di tante attenzioni. Ha ricordato anche il figlio Massimo, purtroppo deceduto tanti anni fa e il marito Livio Neri, maestro delle scuole elementari di Pian del Voglio, che per oltre 40 anni è stato punto di riferimento per tante generazioni. Aurora, al termine della festa, ha salutato tutti con il sorriso che la contraddistingue dicendo: "Nonostante i miei 103 anni sto proprio bene".