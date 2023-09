La Festa di fine estate per accendere il Natale

Esordio a Calderara per la prima edizione della Festa di Fine Estate, nella quale sport, musica e cibo saranno i protagonisti della serata.

La festa, che inizierà nel primo pomeriggio di domani con la manifestazione sportiva promossa dalla Polisportiva di Calderara di Reno, vedrà dalle 18,30 la partecipazione dei commercianti del Nuovo Comitato Commercianti Calderara, che si alterneranno negli stand gastronomici, allestiti in piazza Marconi, per proporre le specialità del territorio. Al buon cibo si aggiungerà la musica dei dJ Set Vanessa in Paris, Maurizio Gubellini e Stefano Malaisi, artisti molto conosciuti all’interno del panorama della disco-music bolognese, per una serata all’insegna del gusto e del divertimento.

L’evento, ampiamente sostenuto dalla Confcommercio Ascom Bologna con lo scopo di incrementare l’attrattività commerciale, sociale e culturale di Calderara di Reno, si è guadagnato il pieno supporto dell’Amministrazione Comunale.

"Un ringraziamento sentito va in primis a tutti i commercianti di Calderara che hanno sostenuto questa iniziativa e che daranno una mano la sera della festa", interviene il presidente Ascom Calderara Paolo Laino. "Nel corso della serata verrà presentato il Nuovo Comitato Commercianti Calderara da poco costituito, che assieme al forte sostegno dell’Ascom di Bologna e dell’Amministrazione Comunale, che colgo l’occasione per ringraziare, ha organizzato questo evento, prosegue il presidente. Tengo infine a precisare che tutto il ricavato della festa verrà interamente destinato al finanziamento delle luminarie natalizie e quindi alla valorizzazione della nostra comunità ", conclude Laino.

"Avevo avuto già l’occasione di dire che la nuova, nutrita e motivata squadra dell’Associazione commercianti di Calderara sarebbe stata sicuramente un valore aggiunto per il territorio, con la piena disponibilità del Comune a collaborare insieme–, interviene il sindaco di Calderara di Reno Giampiero Falzone. Così è stato, questo bellissimo evento lo dimostra, come dimostra che insieme, partendo dalla valorizzazione delle tante attività presenti, si possono progettare iniziative per la comunità in grado anche di rafforzare quella coesione sociale ed identità di cui siamo orgogliosi come Comune. Per questo non posso che ringraziare la Confcommercio Ascom Bologna e i suoi rappresentanti e associati di Calderara".