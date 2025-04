La festa di Jovanotti nella Bologna dei ricordi

Jovanotti chiama e Bologna risponde. È successo ieri, con il popolo di Lorenzo Cherubini che ha riempito l’Unipol Arena di Casalecchio, come è pronto a fare anche domani e domenica per la tappa del mega-tour Palajova partito da Pesaro un mese fa. E succederà il 30 e 31 maggio, quando l’artista porterà il gran finale della sua cavalcata in mezzo alla gente all’ombra di San Luca. Un legame forte, quello fra Lorenzo e le Due Torri, del resto, come lui stesso ha ricordato ieri in un lungo e toccante post sui social. E non solo per legami forti, artistici e umani, con artisti, a partire da Gianni Morandi o Cesare Cremonini. A Bologna, infatti, si legge sotto un carosello di foto, fra cui una con Luca Carboni, "nel 1992 ho fatto il mio primo palasport (che era in centro, prima che costruissero quello nuovo a Casalecchio)". "All’epoca – continua – erano in pochi a crederci che lo avremmo riempito e invece alla fine ne facemmo due, pieni. A Bologna negli anni ho vissuto momenti belli soprattutto con le persone".

E qui ci sono i ricordi più emozionati di una città che "ho sempre girato solo di notte, perché con la luce si stava in studio, con Carboni, Malavasi". E poi "a cena da Napoleone, dove spesso si univa Dalla e si faceva tardissimo a parlare solo di massimi sistemi, sciocchezze tipo l’Amore, Dio, se lui esiste oppure no, l’eternità, la tecnologia, come va fatta una bella canzone, il cambiamento, l’evoluzione, la libertà, sciocchezzuole del genere. Non contenti, poteva capitare di fare l’alba in un’osteria, quelle che canta Guccini, e magari colazione in un bar che stava aprendo a quell’ora, per poi dormire qualche ora a casa di qualcuno e di nuovo in studio per il primo pomeriggio".

Tanti gli incontri sotto i portici. "Una sera – ricorda l’artista toscano – si fermò un macchinone scuro, ne uscì una ragazzetta bionda che cercava me, era Nicoletta Mantovani che mi disse “c’è Luciano in macchina che ha saputo che eri qui a cena e voleva parlarti“". Fu così che "conobbi il maestro, che con il tono di chi sa tutto di tutti e conosce i segreti del cosmo e può cambiare il destino di un giovane cavaliere, mi invitó al Pavarotti & Friends di quell’anno. Questa è la Bologna che conosco io, figuratevi come mi sento ogni volta che ci torno, soprattutto per suonare. Stasera si fa festa gente!".

E festa si è fatta davvero. Bologna diventa l’ombelico del mondo per la prima data sotto le Due Torri del PalaJova, con l’Unipol Arena sold out e un pubblico di migliaia e migliaia fan che accolgono e abbracciano Jovanotti, sul palco, più euforico che mai. "Bologna è una regola, ragazzi, davvero – urla al microfono –. È una città speciale, bellissima. Siamo a Bologna, siamo all’Unipol Arena, un posto speciale".

Si susseguono i suoi più grandi successi, che mandano in visibilio i presenti. Che urlano, cantano, si scatenano. È il potere di Jovanotti, e questo nessuno potrà cambiarlo mai. Tra gli spalti, nascosti, Gianni Morandi, Luca Carboni ed Elisa. "Bologna è la città più musicale del mondo. Dove i cantanti si chiamano per nome. Si dice Luca qui, non Luca Carboni, e Gianni, non Gianni Morandi. Li chiamiamo per nome, tutti: Lucio, Francesco". A loro Jova dedica ’Ti voglio un bene dell’anima’. E Gianni si commuove. In scaletta, anche ’Il più grande spettacolo dopo il Big Bang’. E per il pubblico dell’Unipol, quello spettacolo, sarà eternamente Jova.

Mariateresa Mastromarino