La festa di paese tra musica e stand

Notte in blu con negozi aperti fino a tardi, musica, ballo, mercatini e taglio della torta in piazza oggi dalle 19 nel centro di Sasso Marconi dove con la regia di Pro Loco e Appennino Slow in collaborazione con Confcommercio Ascom è in programma la tradizionale festa di paese. Cittadina che archivia lo scampato pericolo del nubifragio di lunedì e le sue tracce di fango sui marciapiedi, e su alcuni tratti di Porrettana con relativi strascichi di allagamento in alcuni scantinati e i nuovi danni riportati ai piedi delle Ganzole, in via Sant’Anna e in via Boschi. Fra gli spettacoli da segnalare in Piazza dei Martiri il concerto dei Ze Tafans, iconica band bolognese che reinterpreterà i grandi classici degli anni ‘70, mentre i bar del centro proporranno deejay set e musica da ascoltare passeggiando tra stand gastronomici e punti ristoro. In via del Mercato esibizione dei ballerini della scuola Hobby Dance & fun.