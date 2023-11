La festa di San Martino accende le luminarie

Casalecchio rende omaggio al suo patrono San Martino di Tours e porta in piazza le tante voci della città. Così da domani tra piazza del Popolo, piazza del Monumento ai Caduti, via Marconi e alcuni luoghi diffusi sul territorio, prende il via l’edizione numero 29 della rassegna moderna di questa festa organizzata da Pro Loco Casalecchio Insieme. Quattordici giorni di appuntamenti che prendono il via con l’inaugurazione ufficiale di domani alle 17 quando si accendono le luminarie natalizie, col sindaco Bosso e il presidente di Pro Loco Menzani. E non a caso in contemporanea si apre anche la Festa del volontariato casalecchiese al quale verrà destinato il ricavato della festa attraverso il sostegno alla realizzazione delle proposte individuate nell’ambito dei Patti di collaborazione. Si tratta dello strumento con cui il Comune ed i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione di alcuni beni comuni in forma condivisa.

Durante la festa saranno attivi i mercatini degli hobbisti e gli stand che propongono ogni genere di prodotti tipici delle fiere di paese. Banchi ed attrazioni che domenica occuperanno anche la via Marconi che verrà pedonalizzata (con divieto di sosta su entrambi i lati della strada) dall’incrocio con via Porrettana al passaggio a livello. Fra i tanti eventi in programma si segnala la presentazione della trentesima edizione del Lunario Casalecchiese in programma l’8 novembre mentre la sera del 10 novembre tornerà la rievocazione dell’antica tradizione nordica della sfilata di San Martino a cavallo, con partenza da piazza del Popolo.

La sera stessa dalle ore 20.30 al Teatro Comunale Laura Betti si svolgerà la Premiazione San Martino Sport Awards; sabato 11, giorno di San Martino e festa patronale di Casalecchio di Reno sono previsti i concerti di campane in piazza del Popolo alle 9.30 e alle 11.30, la messa solenne nella Chiesa di San Martino alle ore 18, mentre alle ore 21 al Teatro Comunale Laura Betti si svolgerà la prima edizione del Festival Tin Bota dedicato alla canzone dialettale. Lunedì 13 novembre, nel ristorante di piazza del Popolo, il Gran Galà di San Martino. E ancora passeggiate e visite guidate, laboratori per grandi e bambini in Casa della conoscenza, la mostra di Ceramica itinerante organizzata dalla Bottega d’Arte Ceramica.

g.m.