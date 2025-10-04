La festa di San Petronio. Prima messa con Zuppi, poi grande musica in piazza

Oggi alle 17 nella Basilica di San Petronio l’arcivescovo cardinale Matteo Zuppi celebrerà la Messa nel giorno della Festa di San Petronio, Patrono della città e della diocesi, e al termine in Piazza Maggiore guiderà la processione con le reliquie del Santo. Al termine l’Arcivescovo impartirà la benedizione alla Città dal sagrato della Basilica. La liturgia sarà trasmessa anche in diretta da ètv (Canale 10 del digitale terrestre), in streaming sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul Canale YouTube di ’12Porte’.

Dalle ore 16 sul Crescentone di Piazza Maggiore si svolgerà ‘Il grande gioco in Piazza. The big Café Cohesion’ proposto dal Progetto The Great Beauty of Europe e alle ore 19 musica con le ‘Verdi Note’ dell’Antoniano. Alle ore 20,30 la premiazione de ’Il grande gioco in Piazza’ seguita dall’esibizione dell’Orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti, dallo spettacolo del cantautore Ron e dalla partecipazione anche di Santi, Arezzo, Della Casa, Carota de Lo Stato Sociale e Campi. Alle ore 23 seguirà lo spettacolo pirotecnico conclusivo. Il programma della Festa è a cura dal Comitato per le Manifestazioni Petroniane.

Spostandosi nella vicina Salaborsa, alle 18, all’Auditorium Biagi debutta il Concerto di San Petronio che il Teatro Comunale ha deciso di regalare ogni anno alla città. I protagonisti saranno i giovanissimi cantanti che compongono il Coro di Voci Bianche e il Coro Giovanile del Teatro. Le compagini vocali sono guidate da Alhambra Superchi – che dirige il Coro di Voci Bianche del Comunale dal 2010 – e accompagnate al pianoforte da Alessandro Trebeschi. Accanto alla Messe brève del compositore francese Léo Delibes, sono in programma l’Alleluja dell’inglese William Boyce, l’Ave verum corpus di Wolfgang Amadeus Mozart, lo Stabat Mater dell’ungherese Zoltán Kodály, il canto tradizionale in latino Dona nobis pacem e A Festive Gloria del compositore statunitense Jay Althouse. ’Ingresso è gratuito con prenotazione su Eventbrite.