La festa di San Petronio. Braciere sul Crescentone: "È un segno di speranza"

Tra il valore fratellanza espressa dai giochi olimpici e lo spirito del giubileo del 2025 che vuole spingere l’uomo verso la realizzazione di un mondo che sia un luogo di pace e di condivisione. La festa di San Petronio che si celebrerà domani si pone in mezzo tra questi due eventi che sono accumulati dal simbolo del fuoco e per questo motivo il cardinale arcivescovo Matteo Zuppi e il sindaco Matteo Lepore accenderanno in piazza Maggiore un bracere allestito sul sagrato della basilica di San Petronio. "E’ un bel segno di speranza – ha spiegato monsignor Giovanni Silvagni, vicario generale dell’amministrazione - perchè è una fiamma che si accende e non si spegne. Questa festa è sempre la conferma di un grande incontro tra la Chiesa di Bologna e la città, nel segno del suo patrono. È sempre l’occasione per rinnovare questa alleanza e sintonia ed è importante sottolineare come non abbia nulla di celebrativo e non sia una rievocazione storica.

È un momento sempre molto attuale e attualizzato. È la cifra della nostra identità". Il programma prevede che dalle 14 il crescentone sia animato dalla Pellicano band", da Giampiero Pizzol e dalla Compagnia Bella che attraverso giochi e musica intratteranno i partecipanti durante il pomeriggio. Alle 16 si terrà il Canto Solenne del Vespro in polifonia e gregoriano con la partecipazione della Cappella Musicale di San Petronio, mentre Il cardinale Matteo Zuppi celebrerà la messa alle 17 all’interno della Basilica.

Al termine l’arcivescovo guiderà la processione con le reliquie del patrono per poi impartire la benedizione finale.

Dalle 19 toccherà alla musica delle ‘Verdi Note’ allietare la serata fino alle 20.30 quando si esibirà Edoardo Bennato in concerto. Le festa si chiuderà alle 23 con lo spettacolo pirotecnico. "Vorremmo che a partire da questa giornata – a parlare è l’assessore comunale Massimo Bugani – la città diventi più consapevole del fatto che occorre prendersi cura dell’altro, in uno spirito di autentica solidarietà".

Massimo Selleri