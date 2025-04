La festa nel paese cancellato dalla storia

Prima cancellato dalla guerra, poi isolato dalle catastrofiche alluvioni della Val di Zena. Eppure, il paese fantasma di Gorgognano continua a vivere, almeno un giorno all’anno. Il prossimo 11 maggio torna la festa di Gorgognano nel borgo che non c’è più. Gli ultimi abitanti superstiti del borgo, i loro discendenti e i volontari dell’associazione Parco museale della Val di Zena, insieme al Comune di Pianoro, invitano tutti a una giornata di eventi, laddove una volta vivevano decine di famiglie e oggi restano solo un piccolo cumulo di sassi al posto della chiesa e il muro perimetrale del cimitero ormai sconsacrato, con la piccola cappella. Il borgo, posto per sua sfortuna in posizione dominante fra le valli dello Zena e del Savena, venne raso al suolo nel 1944 dai bombardamenti alleati per scalzare i tedeschi attestati sulla Linea Gotica.

L’appuntamento prevede un trekking su prenotazione che parte alle 9 da Botteghino di Zocca, con la guida ambientale escursionistica Marco D’Agostino, e raggiunge la collina di Gorgognano, dove, alle 12, verrà imbandito un rinfresco aperto a tutti gli intervenuti, a offerta libera. Alle 14 verrà messo in scena dalla compagnia Streben lo spettacolo teatrale ’Come in quelle notti’, con Alessia De Pasquale e Filippo Marchi, accompagnati dalle musiche dal vivo eseguite da Mauro Miceli. La rappresentazione intreccia memorie di guerra di oltre 80 anni fa e storie recenti, mettendo in relazione le devastazioni dei bombardamenti e quelle prodotte dalle alluvioni che negli ultimi due anni hanno ripetutamente flagellato la vallata: "Come allora il frastuono dei bombardamenti spezzava il silenzio della notte – spiegano gli organizzatori – oggi è il fragore dell’acqua a scuotere la terra e le anime di chi abita in questi luoghi".

Dopo lo spettacolo, i partecipanti al trekking riprenderanno il cammino per tornare a Botteghino di Zocca e su Gorgognano calerà di nuovo il silenzio, fino alla prossima primavera. Per preparare l’area alla festa si ripete anche quest’anno l’iniziativa ’Puliamo Gorgognano’: domani i volontari dell’associazione raggiungeranno la collina per liberare l’area del vecchio paese dall’erba alta e dai rovi infestanti. Il ritrovo è alle 9 alla vicina azienda agricola di Salvatore Cottu, dove ci si può unire al gruppo con guanti, cesoie e buona volontà: per partecipare occorre chiamare il numero 335/7092063.

Enrico Barbetti