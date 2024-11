La festa per de Pascale parte subito. Brindisi con Schlein e Bonaccini

Il clima di festa, al CostArena di via Azzogardino, inizia presto, già dopo la prima proiezione che indica un robusto vantaggio di Michele de Pascale su Elena Ugolini. "Si prospetta un risultato molto positivo...", si sbilancia il deputato dem Andrea De Maria, tra i primi ad arrivare al quartier generale del candidato di centrosinistra. Un’oretta abbondante dopo, al grido presidente-presidente, accerchiato dalle telecamere, ecco de Pascale accompagnato da Stefano Bonaccini, Elly Schlein e dal sindaco Matteo Lepore.

"Una vittoria emozionante e commovente, con un risultato straordinario per il Pd", commenta a caldo la leader dem, mentre l’eurodeputato e presidente Pd sorride: "Michele se lo merita". Poi si toglie un sassolino dalla scarpa: "Nonostante terremoti, pandemie e alluvioni, questa è una terra nella quale i sacrifici che abbiamo fatto oggi vengono ripagati e andranno sulle gambe di un ragazzo giovane. Abbiamo scelto un rinnovamento generazionale e quando una classe dirigente riesce a fare questo credo che dia anche buona prova di semina e di se stessa".

Parte ’Sempre per sempre’ di Francesco De Gregori e de Pascale sale sul palco, tra applausi e cori: "Sognavo fin da piccolo di fare il presidente dell’Emilia-Romagna. Sono figlio di questa terra, è il desiderio più grande". Baci, selfie e una birra per festeggiare il 56,8% dei consensi contro il 40,1% di Ugolini, poi la promessa "di un patto repubblicano con Giorgia Meloni" (che ieri gli ha fatto le congratulazioni per la vittoria, promettendo collaborazione) perché sul post-alluvione "serve un cambio di passo e dire basta a polemiche politiche e scontri".

Due parole anche sull’effetto Bologna tanto sperato dalla destra: "Io l’avevo detto già in piazza Santo Stefano che qui sarebbero arrivati grandi risultati (quasi il 61% a Bologna e provincia, ndr). Tutte le polemiche e le strumentalizzazioni sono state respinte dai cittadini bolognesi...". Festeggia lo stato maggiore Pd: dal segretario regionale Luigi Tosiani (già in odore di giunta) che rivendica "il buon lavoro sulla coalizione", alla segretaria dem di Bologna, Federica Mazzoni: "Abbiamo trainato la vittoria" (anche se il Pd locale non ha più il primato in regione, ndr). Passano a congratularsi Irene Priolo e Igor Taruffi, mentre Lepore, forte del risultato della ’sua’ Bologna, confermata fortino rosso, brinda: "Il centrodestra ancora una volta ha dimostrato di volere comandare e non governare e questo secondo me i cittadini l’hanno capito". Arrivano nella sede eletorale anche i colleghi dall’Emilia-Romagna come il sindaco di Cesena Enzo Lattuca (grande amico del neo-governatore) ed ex primi cittadini (da Virginio Merola ad Andrea Gnassi), consiglieri e assessori dem, ma anche tanti esponenti del ’campo largo’ e la vicesindaca Emily Clancy. Al ’CostArena’ si ascolta ’Gianna’ di Rino Gaetano, qualcuno accenna a un balletto, mentre festeggiano anche la moglie di de Pascale (l’avvocata Laura Casadio) e i due figli sotto il palco. Schlein ’scappa’ in Umbria, mentre il neo-eletto raggiunge Viale Aldo Moro, sede della Regione, per una foto con il segno della vittoria e un abbraccio con Vincenzo Colla, assessore uscente, che mesi fa fece un passo di lato lanciando la sua corsa: "Faremo gioco di squadra", dice il governatore. Che ammette: "Varcare questa porta mi emoziona molto, la prima volta avevo 21 anni, ero consigliere comunale...". Poi analizza i motivi della vittoria: "Abbiamo saputo incarnare i valori e l’orgoglio di questa terra".

Applausi, un selfie con Manuela Rontini, la miss Wolf-risolvi problemi che ha seguito de Pascale in tutta la campagna elettorale, poi ancora brindisi. Questa volta in bruschetteria.