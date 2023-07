La festa per Zaki "Oggi dico grazie, ma da domani riprendo a lottare"

di Chiara Caravelli

Lo striscione "Libertà per Patrick Zaki", che da tre anni e mezzo era appeso sulla facciata di Palazzo d’Accursio, sede del Comune di Bologna, è caduto. È iniziata così, con questo gesto simbolico, la festa in onore di Patrick Zaki. L’attivista egiziano, in città dalla settimana scorsa insieme alla fidanzata e futura moglie Reny, ha rimosso il cartellone accompagnato dal rettore dell’Alma Mater, Giovanni Molari, dalla sua professoressa Rita Monticelli e dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore. "Sono molto lieto di essere qui – le prime parole di Zaki –, finalmente a Bologna. Sono veramente grato al rettore, alla professoressa Monticelli, a tutti i giornalisti che fin dal primo momento hanno lottato per me. Vorrei poi ringraziare di cuore la città intera, che in questi quattro anni mi ha sempre sostenuto, e tutta l’Italia. Bologna è da sempre al fianco di persone che difendono e rappresentano idee diverse. Oggi celebriamo la mia liberazione, ma da domani continueremo a lottare per chiedere la scarcerazione degli altri detenuti". Un momento ricco di emozione, che è stato accompagnato da un countdown a cui ha partecipato tutta la piazza bolognese, gremita per l’occasione. Tante le persone che hanno urlato ‘forza Patrick, bentornato’. La festa si è poi spostata sul palco di piazza Maggiore, dove sono stati tanti gli ospiti (in prima fila era presente anche la segretaria del Pd, Elly Schlein) che hanno preso la parola. Dall’attore Alessandro Bergonzoni al portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury, che ha definito quella per la liberazione di Zaki "la più grande campagna per un prigioniero di coscienza del ventunesimo secolo". Con loro sul palco anche il fumettista Gianluca Costantini, autore dei disegni raffiguranti l’attivista egiziano, insieme ad amici e colleghi dell’università. "Per Zaki – ha detto il cardinale e presidente della Cei, Matteo Maria Zuppi – è scattato qualcosa di non scontato. La sua vicenda è diventata la nostra, di tutta la città e abbiamo detto ‘è uno di noi’". Durante la festa, il ricercatore dell’Alma Mater ha ricevuto anche un regalo speciale. L’amministratore delegato del Bologna calcio, Claudio Fenucci, gli ha consegnato la maglia rossoblù con il numero 10 e la promessa di vederlo presto allo stadio. Poco prima delle fine della serata, un altro momento simbolico. La presidente del consiglio comunale di Bologna, Maria Caterina Manca, insieme al sindaco Lepore, ha consegnato la cittadinanza onoraria a Zaki. Non solo, sul palco sono saliti anche 17 tra sindaci e sindache di alcuni Comuni della città metropolitana, che nei loro paesi hanno conferito lo stesso riconoscimento all’attivista egiziano. La serata si è conclusa con le parole di Patrick, visibilmente emozionato. "Mi dispiace – ha detto – di non tenere questo discorso in italiano, ma quando sono stato imprigionato non avevo un compagno di cella che parlasse questa lingua. Anche se la lingua dei diritti umani è universale e non ha bisogno di traduzioni. Essere qui in piazza Maggiore è un sogno che si avvera, un luogo di libertà. Se fosse possibile, scenderei a stringere la mano a ogni persona qui presente. Forza Bologna". Poi una foto ricordo con la piazza e le dita alzate in segno di vittoria. La vittoria di Patrick, di Bologna e di tutti noi.