La festa va in vetrina. Colori e bandiere nei negozi rossoblù. E c’è anche una scuola

Non si arresta la carica della città, che con i primi festeggiamenti dopo la qualificazione in Champions è diventata più rossoblù che mai. Tra tifosi, sostenitori, famiglie e gruppi di amici, aumenta l’attesa per il match di lunedì al Dall’Ara contro la Juve, che chiuderà il cerchio di una stagione indimenticabile. Già lunedì ci saranno i primi momenti di aggregazione, tra festa e unione. Poi, mercoledì sarà la giornata della grande parata con il pullman scoperto che farà il giro della città.

E con i cittadini che si muovono, si mobilitano anche i negozi, le attività commerciali e addirittura le scuole, che hanno coinvolto i loro studenti nella grande atmosfera festosa che da giorni si percepisce nelle nostre strade, sia sotto le Due Torri sia nei territori della provincia. E tutto questo fa parte di ’Fino alla Fine, forza Bologna’, l’iniziativa lanciata da Confcommercio Ascom, insieme a Emil Banca e il Carlino, che sta riscuotendo molto successo e grande adesione, nonostante siamo a un passo dalla fine della stagione.

Partiamo dallo scatto di Tellerini spa, che si trova a Castel Maggiore, più precisamente in via Bonazzi 36. Qui, all’esterno dello stabile, sventola la bandiera del Bologna fc, con la scritta ’We Are One’. Un tocco di colore che si vede anche da lontano e che mette la fede per il Bologna calcio in bella mostra.

Anche l’Ottica Garagnani ha deciso di partecipare all’iniziativa, riempiendo la sua vetrina con i colori rosso e blu: oltre agli occhiali, infatti, in via Santo Stefano, in pieno centro a Bologna, noterete delle lunghissime tende che richiamano i colori della squadra. Ma basterà avvicinarsi solo un po’ all’ingresso per capire che, oltre ai drappi, gli occhiali esposti in vetrina seguono il motivo rosso e blu. Un allestimento di impatto.

Si unisce al gruppo di attività anche la Caffetteria Bellini Bologna di Nicosia Giuseppe e Francesco, che si trova in via Amendola. Sul vetro, infatti, è esposta la locandina dell’iniziativa lanciata da Ascom. Immancabile è l’illuminazione del nostro totem, nella sede di via Mattei 106, che ogni sera si accende e brilla nel buio.

Ma sono anche le scuole ad aderire: la Kinder Haus e College di Bologna ha scattato delle meravigliose foto con i piccoli studenti e le piccole studentesse proprio seguendo l’iniziativa. Un momento di gioco per i bambini, che fanno parte di questo grande sogno chiamato Champions League.