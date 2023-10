La fidanzata lo lascia. Lui le ruba l’auto

La ragazza lo ha lasciato perché troppo geloso. E lui, per vendicarsi, le ha rubato l’auto e il cellulare. Il vendicativo fidanzato, un ventitreenne, è stato arrestato l’altra sera dai carabinieri del Radiomobile di Borgo Panigale per furto aggravato. È successo poco dopo la mezzanotte di martedì, durante un posto di controllo alla circolazione stradale in via Antonio Cavalieri Ducati. Notata l’auto col paraurti anteriore rotto, i carabinieri hanno invitato il conducente a fermarsi e a fornire i documenti di guida e di circolazione. Il giovane automobilista si è però agitato senza motivo e i militari hanno così approfondito il controllo, appurando che il ventitreenne, che era anche ubriaco e senza patente, si era messo alla guida dell’auto della ex, dopo averla presa di nascosto, assieme al suo telefonino, dopo una discussione scaturita dalla volontà della ragazza di interrompere la relazione a causa delle prepotenze del compagno. Nella rabbia, l’uomo aveva pure danneggiato l’auto rubata, sbattendo contro un palo. Su disposizione della Procura, il ragazzo è stato arrestato e portato alla Dozza.