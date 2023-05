La Fiduciaria e Logomat, orario flessibile e premi Rinnovato l’integrativo

Le Rsu e la Fiom di Bologna hanno sottoscritto gli accordi per il rinnovo dei contratti interni de La Fiduciaria Srl e Logomat srl, aziende del Gruppo Cam, realtà storica del packaging con sede a Pianoro. Gli accordi approvati all’unanimità riguardano circa 80 lavoratori fra le due aziende. Entrambi gli accordi determinano un aumento del superminimo collettivo non assorbibile per tutti i lavoratori, rispettivamente di 910 euro annui in Fiduciaria e 220 euro in Logomat. Aumentano anche gli importi del premio di risultato, che passano da 1900 a 2300 euro nella prima azienda, e da 2000 a 2500 nella seconda. Il tema dell’orario di lavoro è stato al centro del confronto: gli accordi prevedono l’istituzione della banca delle ore solidale, con la possibilità di donare ferie e permessi a colleghi in difficoltà. In Logomat viene istituito un orario estivo che permette la riduzione oraria settimanale nei mesi più caldi. In Fiduciaria, invece, si allarga la flessibilità in ingresso e uscita, portandola a 30 minuti. L’accordo Fiduciaria interviene anche in tema di malattia escludendo dal conteggio del periodo di comporto le gravi patologie nonché facilita l’utilizzo dei permessi per assistenza dei portatori di handicap.