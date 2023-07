La Fiera debutta in musica, poi antichi mestieri ed eventi

Con l’anteprima di stasera sul palco della Mandria inizia l’edizione numero 26 della Fiera di Zola: spettacoli, gastronomia, mercatini, associazionismo, sport, vecchi mestieri e commercio all’aperto che fino a domenica occuperanno le strade e le piazzette del capoluogo di Zola (nella foto). Stasera, come da consolidata tradizione nella piazza del municipio, largo alle band musicali emergenti che si sfideranno nel contest musicale Energie 23. La via Risorgimento, dal municipio al ponte sul Lavino, con le diramazioni su via Predosa, Dante e Vicolo Marchi saranno la scenografia urbana dello spazio-fiera punteggiato dalla grande osteria gestita dalla Pro Loco, organizzatrice dell’evento e coagulo di tante realtà locali, a partire dalla grande osteria e dei tanti punti ristoro sparsi nel borgo. Uno sguardo sul territorio circostante sarà affidato a trekking e camminate alla scoperta del territorio. Ma è sempre lungo il vicolo Marchi, sotto ‘il Voltone’ che si concentrano gli angoli più curiosi della kermesse con le dimostrazioni dedicate ai vecchi mestieri. Domani alle 20,30 il taglio del nastro ufficiale. "Apriamo le porte ai visitatori mettendo in piazza il meglio del paese e questo grazie al lavoro di tanti volontari, purtroppo sempre più ‘storici’ e desiderosi di trovare energie nuove" commenta il presidente di Pro Loco Gabriel Gaibari.