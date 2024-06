La fiera dei giochi di ruolo. Due giorni di sfide e relax

I giochi risalgono a bordo. Dopo il successo della prima edizione, torna Games on Board, l’evento per gli amanti del gioco da tavolo e di ruolo, al PalaSavena di San Lazzaro il 15-16 giugno, dalle 10 alle 19.

Sono oltre 150 i tavoli, 35 gli spazi dedicati alle autoproduzioni e le venti associazioni in 1600 metri quadri di area espositiva per la rassegna dedicata a tutti coloro che, dai 6 ai 99 anni, amano o si vogliono avvicinare al mondo dei giochi. Dunque, un fine settimana non solo di caldo e di europei di calcio ma anche di gioco libero, con la possibilità di sedersi e svagarsi con amici o familiari.

Nel 2023 l’evento ha portato al palazzetto oltre 2mila persone, e quest’anno "puntiamo a raddoppiare i numeri", racconta Mirko Brini, uno degli organizzatori dell’evento.

Nel 2024 la proposta di giochi da tavolo è vastissima e varia al punto che è impossibile nominarli tutti: dai classici Risiko, Taboo, Monopoly, Dixit ad altri meno conosciuti ma che sarà possibile provare. Allora, l’obiettivo diventa quello di "non essere la solita fiera ‘nerd-pop’, ma un modo per far conoscere il gioco da tavolo nel territorio bolognese a tutte le generazioni", aggiunge in coro Gianluca Matera, organizzatore della rassegna.

Come dodici mesi fa si potrà dare nuova vita ai propri reperti ludici lasciati in soffitta, tramite il bazar del gioco usato. Mentre tra le grandi novità ci sono la Escape Room degli AcchiappaZug e il quizzone sui giochi da tavolo.

Alla due giorni ci saranno anche influencer del settore gaming, streamer e giocatori di spicco come Mac Gerdts, Gioca Giullari, Silvia di Escilgioco, Amicidigiula e Carletto Fx.

"Una collaborazione tra giovani realtà imprenditoriali del territorio e la cittadinanza, sviluppando divertimento e aggregazione fra persone di tutte le età", dice Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom Bologna. Il main sponsor dell’evento è ancora Boh!Edizioni, la casa editrice bolognese che porta avanti le tradizioni ludiche del territorio.

"Dobbiamo fare del gioco uno strumento di divulgazione scientifica e culturale e delle tradizioni bolognesi", parlano Jacopo Zucchelli e Alessandro Roversi, fondatori della casa editrice. Per il futuro, "stiamo già ricercando luoghi dove sbarcare all’interno del comune di Bologna", chiude Zucchelli.

Non solo gioco, ma anche solidarietà: si potrà contribuire a sostenere il progetto di gioco-terapia dell’organizzazione di volontariato Ageop, che consiste nel condividere un momento ludico e di socialità con pazienti tra i 4 e gli 8 anni. È possibile acquistare il proprio biglietto sul sito della manifestazione a un costo di 7 euro per il singolo giorno o di 10 euro per l’intero fine settimana. L’ingresso è gratuito per gli under 12, oltre che per gli accompagnatori e le persone con disabilità.

