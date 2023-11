La Fiera del Lavoro chiama le aziende

Il prossimo 13 dicembre torna in Mediateca, a San Lazzaro, la Fiera del Lavoro, l’importante occasione di formazione e incontro tra chi offre e cerca un impiego. Si è aperta la manifestazione di interesse per le imprese che desiderano aderire. Le aziende in cerca di personale avranno a disposizione un desk in cui incontrare i candidati interessati e svolgere un primo colloquio conoscitivo. Le imprese interessate dovranno compilare il modulo presente sul sito del Comune. La partecipazione delle imprese alla Fiera del Lavoro è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili. Sarà possibile inoltrare la propria domanda fino al 1° dicembre incluso.