La fiera del libro di Decima

Ha preso il via, a San Matteo della Decima, la 75esima edizione della ‘Fiera del libro’. La kermesse, che si svolge in via Cento fino a mercoledì 26 luglio, è promossa dalla parrocchia ed ha il patrocinio del Comune. La singolarità dell’evento è che all’acquisto di un libro ne viene regalato un altro a scelta. Tutte le sere, a partire dalle 19, saranno in funzione stand di libri, stand gastronomici e sono previsti spettacoli ed eventi culturali. Oggi alle 20,45 si tiene la presentazione del libro dal titolo ‘La tempesta nel bicchiere’, di Marina Martelli che dialogherà con Silvia Serra. Alle 21,15 live music, gli ‘Albatros’ in concerto. Domani, alle 20,45 incontro dal titolo ’Ama, prega, ridi: ci si può amare per sempre?’ e presentazione del libro ‘Amatevi finché morte non vi separi’, di Anna Porchetti, in collaborazione con il circolo culturale Gilbert Keith Chesterton di San Giovanni in Persiceto. Domenica, alle 18, aperitivo e dj set, live music con Filloilmago dj. Alle 19, apertura della fiera e alle 20,45 presentazione del libro ‘Anime gemelle’, di Alessandro Piscitelli, a cura della biblioteca comunale Raffaele Pettazzoni di San Matteo della Decima.