La fiera storica di Calderino apre gli stand e accende i fuochi

Tutto pronto, a Monte San Pietro, per la nuova Fiera storica di Calderino, in programma domenica prossima tra piazza della Pace e slarghi della via Lavino dal mattino alla sera inoltrata su iniziativa della Pro Loco e col sostegno del Comune e la partecipazione delle associazioni e dei commercianti del territorio. Una kermesse che prende il via alle 10 del mattino con la camminata alla scoperta dei luoghi e dei paesaggi più affascinanti della zona intitolata ‘Quattro passi nella storia’ illustrati dagli appassionati del gruppo Monte San Pietro ieri.

Nelle aree di fiera si svolgono le esposizioni temporanee con mostre di prodotti dell’artigianato, dei giochi in legno e delle moto del Club Micro. Spettacoli su tanti palchi e in strada con gli sbandieratori di Borgo San Giorgio e i giochi della Polisportiva Monte San Pietro.

Nel pomeriggio divertimento assicurato col ’Circo sottosopra’ e poi il fascino della sfilata dei ‘quadri viventi’ del Centro Sereno. Per tutto il giorno la possibilità di visitare il mercato degli ambulanti della Toscana ed assistere ai concerti di strada del gruppo della Furlana.

Negli spazi dedicati punti di ristoro a base di street food, crescentine e prodotti tipici. Da segnalare anche il mercatino vintage negli spazi dell’antica Conserva da neve, aperta per l’occasione. E la sera, la musica dal vivo di Peter e Alex.