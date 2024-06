La figlia difende Amato: "Mia madre stava male. Il papà non l’ha uccisa". Il pm: "Contraddizioni"

Erano "la famiglia del Mulino Bianco", poi il loro mondo è crollato. I figli hanno scoperto la relazione extraconiugale del padre, poi la crisi in casa, liti furiose e riavvicinamenti, la madre che accusa "episodi di sonnolenza e narcolessia". Infine, la doppia tragedia: la mamma e la nonna muoiono in circostanze simili a 22 giorni l’una dall’altra. E il padre finisce in carcere, accusato di averle uccise somministrando loro Midazolam (benzodiazepina) e Sevoflurano (anestetico ospedaliero). Ma Anna Chiara Amato non ci sta e lo dice forte e chiaro: non è stato suo padre Giampaolo a uccidere sua madre Isabella Linsalata e sua nonna Giulia Tateo.

"Già da febbraio 2019 sospettavo che mamma assumesse farmaci per tranquillizzarsi dopo la crisi con papà, di nascosto da noi figli", dice, leggendo anche alla Corte un sms che all’epoca inviò a un’amica e in cui scriveva proprio questo. "Le benzodiazepine cui risultò positiva nel 2019 credo che le avesse prese da sola, ma probabilmente esagerò e per lo stordimento se lo scordò. Forse per questo, in un momento di scarsa lucidità, disse che poteva avergliele somministrate mio padre. Ma di certo poi se n’è pentita, altrimenti avrebbe approfondito la cosa, ce ne avrebbe parlato e avrebbe smesso di invitarlo a cena, a dire che lo amava e a incoraggiarci a stargli vicino. Invece non ne ha mai più fatto parola neppure con le amiche con cui si sfogò".

Dura cinque ore l’interrogatorio di Anna Chiara Amato, una teste della Procura, incalzata dalla pm Morena Plazzi, dagli avvocati di parte civile per la zia Annamaria e il prozio Nicola (avvocati Maurizio Merlini e Francesca Stortoni) e da quelli del padre (Gianluigi Lebro e Cesarina Mitaritonna). All’inizio è precisa e sicura, ribatte a tono a ogni sospetto, rigetta con vigore ogni suggestione dell’accusa, evita categoricamente di incrociare lo sguardo del genitore. Poi però, via via che passano le ore – cinque –, il corpo si rilassa, le barriere si abbassano. Si prende il viso tra le mani e sempre più guarda verso il padre, l’imputato.

Quando l’avvocato Merlini le chiede se avesse mai avuto sospetti sulle circostanze della morte della madre, è sicura: "Nei momenti più neri ho pensato che potesse essere stata l’amante di papà, che già ci aveva fatto male verbalmente. Ho chiesto a lui se lei poteva avere le chiavi di casa nostra, ma mi disse di no". E non ha mai pensato potesse essere stato suo padre? Anna Chiara storce un attimo il viso. Poi: "Ho pensato a ogni ipotesi, ma non ho mai avuto sospetti razionali su di lui, no".

Per l’accusa, Amato uccise moglie e suocera per poter stare con l’amante e godere dell’eredità. "Ma non aveva problemi di soldi", dice Anna Chiara. Che ridimensiona così le dichiarazioni rese ai carabinieri nelle indagini preliminari. Allora disse che il padre l’aveva "minacciata di retrocedere alla rinuncia dell’eredità" e che lui, "molto spendaccione, negli ultimi tempi era cambiato" tanto da "volere indietro i soldi di un telefono che mi aveva comprato" e preoccupare la madre perché "voleva vendere le sue moto". Ora rilancia: "Parlò della rinuncia in una lite, non diceva davvero. E la questione del telefono la notai perché ero ipersensibile all’epoca, temevo fosse l’amante a imbeccarlo perché voleva i suoi soldi". Spunta poi dalla parte civile un’intercettazione in cui lei e il padre, prima dell’arresto, parlano della zia Annamaria, cui vorrebbero "andare in tasca" per sostenere le spese del procedimento penale. Anna Chiara non si scompone: "Beh – sbotta – visti i danni che le sue testimonianze hanno causato a tutti noi, mi sembra bene che partecipi alle spese".

Chi suggerì di cremare Isabella? "Papà disse solo che c’era l’ipotesi di metterla nella tomba di famiglia, fui poi io a dire che, tra cent’anni quando fosse venuto meno anche lui, avrei avuto piacere di saperli insieme".

Ancora per l’accusa, già nel 2019 Amato avrebbe stordito la moglie col Midazolam. La figlia: "Mamma aveva da sempre episodi di narcolessia, una volta si addormentò con la faccia nel piatto a tavola. Episodi aumentati dopo che mio padre se ne andò di casa. Pensavo fosse il suo modo di schermarsi dallo stress". Insieme agli antidepressivi, il Citalopram: per la difesa è stato quello mescolato al Sevoflurano, non il Midazolam, a ucciderla. "Ne ho trovati vari blister nelle sue borse, dopo la perquisizione dei carabinieri", così la figlia. Ma questa volta tocca alla pm sbottare: "Per tre volte ai carabinieri lei ha riferito solo di ’goccine per dormire’ assunte da sua madre, mai di blister che ora rivela per la prima volta. Resti a verbale".