La figlia racconta com’era Fedora : "Il suo impatto culturale continuerà a ispirare"

Lorenza, che rapporto aveva sua madre con la scuola?

Era timida e riservata perché non conosceva l’italiano. In seguito, si appassionò allo studio. Quando poi divenne insegnante, tentò sempre di trasmettere le informazioni in modo semplice, cercando di appassionare gli alunni allo studio. Si dedicò poi alle ricerche storiche su Budrio. È proprio grazie a questi studi che il Comune di Budrio le ha intitolato la Scuola Primaria.

Quali erano le sue grandi passioni?

I libri e la poesia, in particolare il poeta Pascoli. Era una grande lettrice: trascorreva le giornate alla Biblioteca dell’Archiginnasio, dove copiava interi libri per poterli poi rileggere poiché non aveva la possibilità di comprarli.

Qual era il suo metodo di lavoro come storica?

Mia madre voleva dare voce alle ’storie di gente che non ha storia’, dietro ogni persona, ogni luogo, ogni parola, c’era un pezzo di storia da scoprire. Per questo ricercava, osservava e intervistava persone comuni. Agiva con rigore scientifico, ma anche con grande intuito. Possiamo considerarla un’antesignana della Public History. Da ogni ricerca ne nascevano altre ed ogni volta donava ai budriesi il frutto del suo lavoro.

Se Fedora potesse parlare ai giovani di oggi, cosa direbbe loro?

Raccomanderebbe loro di amare, rispettare e conservare la propria terra, la propria cultura e le proprie tradizioni, perché "Nella gente, nelle piante, nella terra, c’è qualcosa di tuo".

Ringraziamo di cuore Lorenza Servetti per averci fatto conoscere il grande lavoro e la grande personalità della madre: Fedora Servetti Donati.