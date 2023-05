La Filarmonica a Palazzo Caprara

Musiche di Mozart, Verdi e Rossini per il primo appuntamento (oggi alle 10,30) con la Filarmonica del Teatro Comunale a Palazzo Caprara Montpensier (piazza Galileo Galilei 4). Ogni concerto è preceduto da una visita guidata di 45 minuti per scoprire la storia del palazzo, ora sede della Prefettura, in cui hanno soggiornato nobili e reali, fino a Napoleone. L’ensemble di oggi è formato da Devis Mariotti (flauto), Paolo Mora (violino), Stefano Zanolli (viola) e Chiara Tenan (violoncello). Il biglietto di 15 euro comprende concerto e visita guidata.