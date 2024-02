La Filarmonica della Scala in ’Music for the cure’

Annunciato già prima di Natale, come evento benefico di spicco nella nuova stagione di Bologna Festival, il concerto straordinario che prelude domani all’ordinaria programmazione si carica di un ulteriore significato come omaggio alla memoria di Claudio Abbado, nel decimo anniversario della sua scomparsa, proprio qui a Bologna dove visse gli ultimi 10 anni della sua vita. L’Auditorium Manzoni, dove prese vita la sua Orchestra Mozart e della quale ospitò la maggior parte dei concerti, accoglierà infatti alle 20,30 la Filarmonica della Scala, ancor più antica e più vitale sua creatura sinfonica, fondata a Milano nel lontano 1982. Giungerà a Bologna sotto la guida di Myung-Whun Chung, che ne è oggi direttore emerito. Alquanto significativo il programma, tutto incentrato sulla Quinta Sinfonia di Gustav Mahler, il compositore su cui Abbado ha probabilmente lasciato il suo segno interpretativo più indelebile (e proprio con una sinfonia di Mahler, la Terza, aveva voluto presentare per la prima volta al mondo la Filarmonica scaligera). L’omaggio ideale all’artista, così amato anche a Bologna, s’intreccia con quello concreto di una raccolta fondi a favore dell’organizzazione ‘Susan G. Komen Italia – Comitato Emilia-Romagna’, in prima linea per la lotta ai tumori del seno, attiva in città con il progetto ’Donne al Centro’. Lo spazio sostenuto da Komen nel Padiglione H dell’Ospedale Bellaria è a supporto delle Breast Unit dell’Area Metropolitana, pensato per mettere le persone al centro del percorso di cura e consentendo loro di assumere un ruolo attivo nel processo di guarigione, con il completo recupero del benessere psico-fisico durante e dopo i trattamenti oncologici. L’obiettivo del Comitato Emilia-Romagna di Komen Italia è d’incrementare e rafforzare le attività del centro per integrare le cure oncologiche con terapie scientificamente validate e utili a dare risposte ai bisogni meno ascoltati delle pazienti. Se il progetto è durevolmente legato all’ormai ben nota iniziativa ’Race for the Cure’, sarà invece questa volta la musica ai suoi massimi livelli artistici che finanzierà l’organizzazione all’insegna dello slogan ’Music for cure’. Numerosissimi i sostenitori dell’evento, con main partner Banca di Bologna: "Continua – dice il suo presidente Enzo Mengoli – il nostro supporto verso progetti a sostegno della ricerca e della prevenzione, affiancando realtà sia a livello territoriale che nazionale. Forte è la nostra attenzione al mondo della salute e della sanità, ritenendo la ricerca un campo fondamentale su cui investire per un futuro libero da gravi patologie. Il nostro contributo a questi progetti, oltre che economico, è di forte condivisione con la comunità".