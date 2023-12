La Filarmonica suona nella Pieve Romanica

Con un quartetto di violini che si esibirà all’interno della Pieve Romanica di Sala Bolognese, una delle cornici più belle e suggestive della pianura bolognese, giovedì alle 20.30 prende il via ’La Filarmonica diffusa’.

Il progetto della Filarmonica della Teatro Comunale di Bologna, sostenuto dalla Città metropolitana nella collaborazione con i sei distretti culturali, prevede sei concerti cameristici (dal trio al quintetto), uno per ciascun distretto culturale, da dicembre a maggio. Il progetto si propone di ‘diffondere’ la Filarmonica nel territorio bolognese, ampliare il pubblico potenziale e andare verso di esso. La Filarmonica, inoltre, vuole promuovere il repertorio classico attraverso un progetto che pone tra i suoi obiettivi anche quello di far conoscere i capolavori della musica cameristica (da Mozart a Beethoven, da Schubert a Mendelssohn, a Brahms), e rarità di autori meno noti. I piccoli gruppi da camera della Filarmonica possono, così, agire come avanguardie di un’orchestra, il cui compito istituzionale è principalmente quello della produzione di concerti sinfonici.

I concerti, tutti gratuiti, saranno ospitati in teatri, sale storiche e in siti di particolare interesse artistico.

"E’ una grande soddisfazione poter accogliere e sostenere il progetto ’Filarmonica diffusa’ sul nostro territorio metropolitano - afferma Elena Di Gioia, delegata alla Cultura di Bologna e Città metropolitana - e in questo modo rendere la musica classica, un linguaggio artistico, sempre più accessibile e sempre più ’diffuso’ proprio in quei luoghi non solitamente prestati a tal fine. È essenziale permettere a sempre più persone di poter fruire del grande patrimonio musicale a cui attinge con competenza la Filarmonica di Bologna".

"La Filarmonica – spiega Guido Giannuzzi, presidente della Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna - ha voluto presentare un progetto il cui titolo contiene già gli obiettivi, che sono sostanzialmente quelli di voler ‘diffondere’ la presenza dell’orchestra nel territorio bolognese. La Filarmonica punta molto all’efficacia di un lavoro a medio-lungo termine, per cui auspichiamo che questo primo progetto possa essere l’inizio di una collaborazione pluriennale, capace di incidere nella politica culturale della Città metropolitana, della cui attenzione siamo onorati".

Queste le date dei primi tre appuntamenti che si terranno: giovedì 21 dicembre nella Pieve Romanica di Sala Bolognese (località Sala); domenica 21 gennaio nella Chiesa di Santa Maria di Venezzano a Castello d’Argile (località Mascarino) e sabato 24 febbraio nel Teatro di Castiglione dei Pepoli.