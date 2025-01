La Filuzzi invade Palazzo Pepoli . Festa per la nuova De.Co.

’Benvenuta Filuzzi!’ è l’incontro tra musica, danza, socialità e cultura che si terrà oggi alle 17 nella Sala della Cultura di Palazzo Pepoli per festeggiare l’attestazione De.Co.(Denominazione Comunale d’Origine) che il Comune ha riconosciuto al ballo alla bolognese come una delle eccellenze della tradizione del territorio. Con un ruolo di primo piano nella cultura popolare bolognese, la Filuzzi nasce dalla fusione del liscio emiliano-romagnolo con le influenze delle comunità rurali migrate nella città, dove i portici diventarono vere e proprie piste da ballo. Tuttora molto praticata, la Filuzzi ha il potere di unire più generazioni, coinvolgendo figure “storiche” insieme a giovanissimi musicisti e ballerini e segna uno degli appuntamenti tradizionali più amati come quello della serata del 14 agosto in Piazza Maggiore per festeggiare il Ferragosto bolognese.

Nell’ambito del ciclo di incontri che Palazzo Pepoli dedica alla cultura popolare bolognese dopo la riapertura al pubblico della sede di via Castiglione a novembre scorso, Benvenuta Filuzzi! sarà un’occasione per quanti desiderano approfondire la conoscenza delle musiche e della danza tradizionale.

Gli onori di casa saranno affidati a Duccio Caccioni, presidente della commissione DeCo del Comune di Bologna che consegnerà a Marco Piazza, delegato del sindaco alla cultura popolare, l’attestazione De.Co. A seguire, un intervento di Roberto Alessi di Cronopios in rappresentanza del Movimento della Filuzzi, il gruppo di lavoro composto da diversi operatori e soggetti culturali dell’area metropolitana nato per proteggere e valorizzare la pratica e la conoscenza della Filuzzi quale patrimonio culturale della comunità.

Al centro dell’appuntamento di oggi, Filuzzi in movimento: con la conduzione di Mauro Malaguti, piccoli assaggi musicali e accenni di ballo, unitamente a brevi approfondimenti sulla storia e l’evoluzione della Filuzzi nel tempo. Tra gli ospiti: Dina Staro, Carlo Pelagalli, Pierfrancesco Pacoda, Paolo e Marco Marcheselli, Fausto Carpani, Antonio Stragapede, Andrea Biagi, Antonio Clemente e Loris Brini.

Benvenuta Filuzzi! è un’iniziativa a titolo gratuito, su prenotazione dal sito di Palazzo Pepoli: https://palazzopepoli.it/evento/benvenuta-filuzzi/