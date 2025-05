La finale, un affare di famiglia. Da nonno Gastone a figli e nipoti. Tre generazioni all’Olimpico

Di padre in figlio? Fin qui, in fondo, sarebbe quasi scontato. La storia della quale vi stiamo parlando in realtà va di padre, in figlio e in nipote. E pronipoti. Una storia, colorata di rossoblù, che abbraccia qualcosa come quattro generazioni. Una famiglia, o meglio, alcune famiglie tra loro imparentate, che si muoveranno insieme con i trentamila da Bologna, marciando (pacificamente, s’intende) uniti verso l’Olimpico.

Cresce la curiosità? Oggi ci sarà una famiglia che, quasi da sola monopolizzerà la trasferta dei tifosi del Bologna. A tal punto che non ci stupiremmo più di tanto nel vedere comparire un apposito striscione, rigorosamente rossoblù: "I Brognara son qua".

Già, la famiglia Brognara. Il capostipite, che vorremmo definire in modo affettuoso il nonno, si chiama Gastone, ha 92 anni e si ricorda benissimo dei gol di Harald Nielsen e Romanino Fogli. Si chiama memoria fotografica: Gastone, il 7 giugno 1964, era a Roma, per celebrare il settimo scudetto. Gastone è stato l’elemento della famiglia più difficile da convincere. Acciacchi o qualche malanno dell’ultima ora? Scaramanzia. Proprio così, nonno Gastone aveva il timore di non portare fortuna. Figli e nipoti l’hanno convinto.

Nel gruppo troviamo Alfeo, 68 anni, uno dei figli di Gastone. Se papà (Gastone) era a Roma nel 1964, Alfeo, dieci anni dopo, era in Curva Sud. Di quella Coppa Italia, oltre al ricordo dei rigori trasformati da Bulgarelli, Savoldi e Pecci, ha conservato, miracolosamente, anche il biglietto. Alfeo ha due figli: uno è Lorenzo, 35 anni. Se nonno e papà hanno già assistito a gare memorabili all’Olimpico, lui è al debutto. Felice e contento. Eccole qua, tre generazioni di tifosi Brognara. Ma se pensate che la nostra (pardon, la loro) storia sia finita siete fuori strada. A Roma ci saranno Francesco (fratello di Lorenzo), 38 anni e Matteo, 25, figlio di Annamaria. Non avevamo ancora nominato Annamaria: è sorella di Alfeo e figlia di Gastone. Ma Gastone ha un altro figlio: Sergio, 65 anni.

Avete già indovinato dove sarà questa sera. I Brognara, con un pizzico di fortuna e tanti ‘smanettamenti’ con il computer, sono riusciti a trovare sei posti, uno al fianco dell’altro. Per le prossime finali, poi, si stanno già allenando Irene e Lucia, rispettivamente 5 e 3 anni, figlie di Francesco. Irene e Lucia staranno a casa, ma bisogna considerare che , a quell’età, sono già state in trasferta a Liverpool e Lisbona.

"E’ una malattia", dicono in coro Alfeo e Lorenzo. Ma messa così, è una malattia sana. "Lucia è incredibile – spiega Alfeo – ripete i gesti di esultanza ai quali Castro, Ndoye e Orsolini si abbandonano dopo aver segnato".

I Brognara partono questa mattina in treno. Hanno già prenotato un uber all’uscita e dormiranno nella capitale. Poi, domani, rientreranno in città con Gastone, che di Irene e Lucia è il bisnonno, che vorrebbe raccontare una nuova favola. Magari rivisitando un classico: "Cappuccetto rossoblù".

Anche perché nonno (o bisnonno) Gastone, oltre alle favole, potrebbe raccontare, come diceva una pubblicità, "solide realtà". E’ abbonato al Bologna da almeno sessant’anni. Se non è un primato anche questo, poco ci manca.